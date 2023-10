Nürnbergs Okunuki erstmals für Japan nominiert

Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat seinen Kader für die Oktober-Länderspiele nominiert - und dabei erstmals Nürnbergs Kanji Okunuki berücksichtigt.

Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 9. September in Wolfsburg mit 1:4 gegen Japan unterging, träumte Kanji Okunuki noch von einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Auf den Tag genau einen Monat später wurde der Traum wahr: Okunuki erhielt einen Anruf von Nationaltrainer Hajime Moriyasu.

Okunuki wurde am Montag erstmals für Länderspiele Japans berufen. Der 24-jährige Stürmer wurde für den angeschlagenen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion nachnominiert. Mit seinem Heimatland trifft Okunuki in Niigata am Freitag, 13. Oktober, auf Kanada sowie in Kobe am Dienstag, 17. Oktober, auf Tunesien.

Trotz der bevorstehenden Reisestrapazen freut man sich beim 1. FC Nürnberg natürlich für Okunuki. "Es ist eine tolle Bestätigung für ihn und gleichzeitig auch für uns als Verein, die zeigt, dass Kanji sich hier schnell zurechtgefunden hat und in kürzester Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger geworden ist", erklärte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Okunuki kam im Sommer vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze - dem Klub von Japan-Kenner Lukas Podolski - an den Valznerweiher und stand in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf (kicker-Notenschnitt 3,38).

Im Topspiel beim FC St. Pauli (1:5) am Samstagabend gelang Okunuki im neunten Ligaspiel sein zweiter Treffer für den Club, kurz darauf erhielt der Linksaußen mit der Berufung in die Nationalmannschaft eine besondere Belohnung.

Weitere vier Spieler reisen aus Deutschland an

Aus der 2. Bundesliga fliegt zudem Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf zu den Länderspielen nach Japan. Aus der Bundesliga sind Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und Takuma Asano (VfL Bochum) dabei. Freiburgs Ritsu Doan dagegen wurde diesmal nicht berücksichtigt.