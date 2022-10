Nürnbergs nächster Schritt: Weiterkommen!

Im Pokal möchte der 1. FC Nürnberg den nächsten Schritt zurücklegen und damit seine Leistung von Düsseldorf bestätigten. Club-Coach Markus Weinzierl warnte allerdings vor Gegner Waldhof Mannheim.

Die Vorgabe für die anstehende DFB-Pokal-Partie am Dienstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim ergibt sich beim FCN aufgrund des Klassenunterschieds praktisch automatisch - und so muss Weinzierl auch keine Sekunde nachdenken: "Wir spielen auf Sieg, wollen unbedingt weiterkommen." Dass dies jedoch kein leichtes Unterfangen wird, ist dem 47-Jährigen auch bewusst: "Der SV Waldhof ist sehr heimstark, wir brauchen mindestens die Intensität und Laufbereitschaft wie in Düsseldorf."

Rein von der Statistik her ist die Bilanz vom neuen FCN-Trainer Markus Weinzierl mit einer Niederlage und einem Sieg ausgeglichen. Dass sie sich dennoch klar im Plus-Bereich bewegt, lässt sich nicht durch Daten belegen. Die Zuversicht ist nämlich in seiner annähernd zweiwöchigen Amtszeit zurückgekehrt. Nicht nur wegen des 1:0 in Düsseldorf an sich, sondern vor allem wegen der Art und Weise seines Zustandekommens. Auch wenn die Mannschaft das Tor des Tages fein herauskombinierte, brillierte sie nicht, aber sie überzeugte über die gesamte Spielzeit hinweg als konzentriert und konsequent verteidigende Einheit. Die Wende zum Guten? Dies zu behaupten, wäre freilich verfrüht. Und so spricht Weinzierl auch lediglich davon, dass die Mannschaft in Düsseldorf einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat, den sie nun aber bestätigen muss - und da komme das schwere Pokal-Auswärtsspiel beim SV Waldhof wie gerufen.

Weinzierl wird nicht die große Rotationsmaschine anwerfen

Ob er dabei erneut auf die Formation vom Düsseldorf-Spiel baut oder aufgrund des von ihm nach dem 2:3 gegen Kiel festgestellten Konditionsdefizit rotieren lässt, ist eine Frage, die er noch ein Stück weit offenlässt. "Ich warte erst das Training ab, da wird sich zeigen, wie es mit der Frische der einzelnen bestellt. Wahrscheinlich wird es auf einen Mix hinauslaufen."

Dass er die große Rotationsmaschinerie anwerfen wird, ist dennoch unwahrscheinlich - vor allem nicht in der Defensive. Sein Vorgänger Robert Klauß musste dort auch verletzungsbedingt oftmals ändern, gerade in der wichtigen Mittelfeldzentrale vor der Abwehr probierte er viel, ohne eine dauerhaft stabile Lösung zu finden. Die Variante mit Lino Tempelmann und Johannes Geis auf der Doppelsechs war auch darunter. Eine Variante, die aufgrund der unterschiedlichen Spielertypen in der Theorie eigentlich eine gute sein müsste. Da sie aber in der Praxis jedoch eher leidlich funktionierte, allen voran beim 2:4 in Braunschweig, verwarf sie Klauß wieder.

Auch Weinzierl setzte bei seinem Debüt gegen Kiel noch nicht auf sie, baute da auf Tempelmann und den Youngster Sadik Fofana (19), der zu Saisonbeginn noch als Back-up für die Innenverteidigung vorgesehen war, dann aber auf der Sechs den Weg ins Team fand. Da diese Variante gegen Kiel nach einer ordentlich ersten Stunde gerade in der Defensive nicht mehr präsent war, beorderte Weinzierl in Düsseldorf Geis, einst bei Schalke bereits sein Schützling, an die Seite von Tempelmann. Und siehe da, die beiden gaben eine stimmige Doppelsechs ab. Dass beim FCN die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen über die gesamte Spielzeit passten, und sich die Fortuna in den engen Räumen immer wieder verfing, war ein nicht gerade geringer Verdienst der beiden. Anders ausgedrückt: Die beiden haben eine gute Bewerbung abgegeben, um dauerhaft die defensive Mittelfeldzentrale zu besetzen - nun müssen sie jedoch weitere Belege nachreichen. Aller Voraussicht nach gleich am Dienstag in Mannheim.

Wechsel zwischen den Pfosten? - Weinzierl: ""Das muss ich mir noch überlegen"

Bei einer anderen zentralen Position in der Defensive ist indes eine Änderung nicht ausgeschlossen: Im Tor hatte Klauß im DFB-Pokal immer auf Carl Klaus gesetzt, als Bonbon für die Nummer 2 sozusagen. Ob sein Nachfolger ebenso verfährt und Stammkeeper Christian Mathenia eine Pause verordnet, ist denkbar, aber noch nicht final entschieden. "Das muss ich mir noch überlegen", so Weinzierl.