Nürnbergs Keeper Mathenia fällt zum Jahresfinale aus

Der 1. FC Nürnberg muss im letzten Pflichtspiel des Jahres auf Christian Mathenia verzichten. Der Club-Keeper hatte sich beim 1:0 in Elversberg verletzt.

Christian Mathenia greift sich in Elversberg an den linken Oberschenkel. IMAGO/Zink

Ohne ersichtliche Einwirkung eines Gegenspielers fasst sich Mathenia beim Sieg beim Aufsteiger Mitte des zweiten Durchgangs an den linken Oberschenkel. Die Betreuer eilten herbei, nach kurzer Behandlungspause biss Mathenia zunächst auf die Zähne und spielte weiter.

Doch nach kurzer Zeit war klar, dass es für den 31-Jährigen nicht weitergehen würde, in der 71. Minute musste er den Platz verlassen. Diesen wird er in diesem Jahr auch nicht mehr betreten können. Denn wie der Club am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der Keeper einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, das Sportjahr 2023 ist damit für ihn vorzeitig beendet.

Gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag (13 Uhr) dürfte damit Carl Klaus zwischen die Pfosten rücken. Der 29-Jährige wurde auch in Elversberg eingewechselt, zudem vertrat er Mathenia bereits beim 1:1 im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth. Auch gegen Ende der vergangenen Saison vertrat Klaus Mathenia bereits in drei Partien.

Nürnberg hat mit dem Erfolg in Elversberg nach zuvor drei happigen Niederlagen mit insgesamt elf Gegentoren den Turnaround geschafft. Mit einem Heimsieg gegen den HSV will der Altmeister sich und seinen Anhängern ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bescheren.