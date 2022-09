Nürnbergs doppeltes Déjà-vu: "Wir haben als Mannschaft versagt"

Der 1. FC Nürnberg läuft den eigenen Ambitionen immer weiter hinterher. Das 2:4 bei Eintracht Braunschweig erinnert an die Saison 2020/21, als der Club ähnlich schlecht aus den Startlöchern gekommen war.

2:3 hatten die Franken am 6. Spieltag der Saison 2020/21 (ebenfalls nach 2:1-Führung) bei Aufsteiger Braunschweig verloren und standen mit sechs mageren Zählern da - und nach einem Remis gegen Düsseldorf hatte der Club nach dem 7. Spieltag wie jetzt auch sieben Punkte auf dem Konto.

Ein doppeltes Déjà-vu also für den FCN, und Keeper Christan Mathenia redete auch gar nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir haben als Mannschaft versagt. So kannst du kein Zweitliga-Spiel gewinnen."

Catrops Premiere und Duahs drittes Saisontor verpuffen

Dabei hatte es im ersten Durchgang noch vielversprechend ausgesehen für die Nürnberger, die nach Jens Castrops erstem Profitreffer (10.) den schnellen Ausgleich durch Fabio Kaufmann (13.) wegsteckten und durch Kwadwo Duahs drittes Saisontor erneut in Führung gingen.

Anthony Ujah egalisierte für die Löwen noch vor dem Kabinengang (44.), kein guter Zeitpunkt für den Club, der sich nach Wiederanpfiff gegen aktivere Gastgeber zur Wehr setzen musste. Vergeblich - ein Doppelschlag von Immanuel Pherai (59.) und erneut Kaufmann (61.) zum 4:2 brachte die Klauß-Schützlinge zweifach ins Hintertreffen, wovon sich der Altmeister nicht mehr erholte.

Wir haben es in der zweiten Halbzeit vermissen lassen, Zweitliga-Fußball auf die Platte zu kriegen. Christian Mathenia

"Wir kriegen keinen Fuß mehr auf den Boden nach der Pause. Vier Gegentore sind Wahnsinn", äußerte sich Mittelfeldspieler Lino Tempelmann bei "Sky". In dieselbe Kerbe schlug noch einmal Mathenia: "Wir haben es in der zweiten Halbzeit vermissen lassen, Zweitliga-Fußball auf die Platte zu kriegen. Wir waren nicht mehr anwesend. Diese Dinge passieren uns in regelmäßigen Abständen."

Nach der zweiten Niederlage in Folge droht der FCN im Tableau weiter abzurutschen, Spieler und Trainer geraten immer mehr in Erklärungsnot. Ob in den nächsten Spielen der Turnaround gelingt? Gegen Arminia Bielefeld erneut am Freitagabend und dann im Gastspiel bei Darmstadt 98 stehen Mathenia & Co. knifflige Aufgaben bevor.