Nürnberger Standhaftigkeit - und der Blick auf 14.53 Uhr

Mit dem jüngsten 1:0 gegen Bielefeld ist dem 1. FC Nürnberg der Befreiungsschlag gelungen. Nun ist der Club in Darmstadt zu Gast und muss sich dort auf einiges gefasst machen.

Ist mit seiner Mannschaft am Samstag in Darmstadt zu Gast: Robert Klauß. imago images

Kurz vor dem Ende der Pressekonferenz, die Mehrzahl der Reporterfragen war bereits beantwortet, da betrat auf einmal James Lawrence den Medienraum und zog für einen Moment die Aufmerksamkeit von Robert Klauß auf sich. Nürnbergs Trainer sprach gerade über den SV Darmstadt 98 und hob hervor, was die Lilien ausmacht, als Lawrence ihn plötzlich ablenkte.

Klauß ließ sich von seinem Innenverteidiger aber nicht aus dem Konzept bringen und fuhr einfach fort. Eine Szene am Rande einer Medienrunde, die aber doch sinnbildlich steht für die Lage beim 1. FC Nürnberg.

Auch rund um den Club waren ja vor dem jüngsten 1:0 gegen Arminia Bielefeld eine Menge Nebengeräusche aufgekommen. Wortmeldungen von Sportvorstand Dieter Hecking, Kritik von den Fans und eine Punkteausbeute, die alles andere als befriedigend war: Es war eine ganze Reihe an Themen, die Nürnberg zuletzt begleitete. Wie die Mannschaft dann aber gegen Bielefeld auftrat, war bemerkenswert.

Nun gilt es, den Aufschwung am Samstag in Darmstadt zu bestätigen. "Es war eine gute Woche", sagte Klauß am Donnerstag mit Blick auf die Trainingseindrücke, schickte aber hinterher: "Was das wert ist, werden wir am Samstag um 14.53 Uhr wissen."

Dann wird die Partie am Böllenfalltor gezeigt haben, ob es der Mannschaft gelungen ist, den Worten ihres Trainers Taten folgen zu lassen. "Es wird darauf ankommen, dass wir ihre Wucht verteidigen", erklärte Klauß, sprach aber auch von einer "guten Balance", die vonnöten sei, um gegen "eine reife, routinierte und abgezockte Zweitliga-Mannschaft" zu punkten.

Klauß: "Da kommt einiges auf uns zu"

Stabilität in der Defensive, Durchschlagskraft in der Offensive, eine gewisse Abgeklärtheit und die Fans im Rücken: Es sind gleich mehrere Faktoren, die Darmstadt ausmachen und die Partie am Samstagnachmittag zu einer großen Herausforderung werden lassen. Klauß weiß deshalb: "Da kommt einiges auf uns zu." Er weiß aber auch: Das war in der Vorwoche ebenso der Fall - und da wusste sein Team damit umzugehen.