Nürnberger Eigengewächs: Wenig zurück beim Club

Marcel Wenig ist zurück beim 1. FC Nürnberg. Zunächst auf Leihbasis bis Saisonende, doch der Club und Eintracht Frankfurt haben sich zudem auf eine Kaufoption geeinigt.

Der 1. FC Nürnberg hat rechtzeitig zum Trainingslager in Marbella (7. bis 14. Januar) einen Neuzugang verpflichtet. Marcel Wenig, 19 Jahre alt, Mittelfeldspieler, ist direkt mit nach Spanien geflogen und wird am Montagvormittag seine erste Trainingseinheit mit dem Club absolvieren. Beim FCN erhält er die Rückennummer 33.

"Ich wollte die Möglichkeit, zum Club zu kommen, unbedingt ergreifen. Dieser Schritt ist etwas ganz Besonderes. Für mich heißt es jetzt, mich zu präsentieren und Gas zu geben", sagt Wenig. Besonders ist der Schritt, weil Wenig gebürtiger Nürnberger ist und beim FCN seine ersten Schritte als Fußballer gemacht hat, ehe er sich mit 13 Jahren dem FC Bayern anschloss.

Von Nürnberg über München nach Frankfurt

Im Sommer 2022 wechselte Wenig dann von München nach Frankfurt. Der U 21 der Eintracht verhalf er in der Vorsaison mit sieben Toren und neun Vorlagen in 19 Partien zur Meisterschaft in der Hessenliga und dem damit verbundenen Aufstieg. In der laufenden, seiner ersten Herren-Saison, bringt es das Mittelfeldtalent auf 19 Einsätze (drei Torbeteiligungen) in der Regionalliga-Mannschaft der Frankfurter. Am 15. Oktober 2022 feierte Wenig sein Bundesligadebüt (5:1 gegen Bayer 04 Leverkusen) für die Hessen, zudem kam er im DFB-Pokal (2:0 bei den Stuttgarter Kickers) zu einem Kurzeinsatz.

Bei der Eintracht besitzt Wenig noch einen Vertrag bis 2025, doch beide Vereine haben sich auf eine Kaufoption geeinigt. Die Leihe läuft erst einmal bis Saisonende. FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe ist überzeugt: "Marcel ist ein Nürnberger Eigengewächs, das in seiner Heimat keine lange Eingewöhnungszeit benötigt. Er hat jetzt die Chance, sich bei uns zu beweisen. Wir freuen uns, dass er den Weg mit uns gehen wird."

