Nürnberger Doppelpackerin Scholz: "Haben gezeigt, dass wir super Fußball spielen"

Die Spielerinnen des 1. FC Nürnberg haben es geschafft: Nach 23 Jahren sind die Club-Frauen zurück in der Bundesliga. Nach dem Spiel feierten Fans wie Verantwortliche ausgelassen auf dem Platz.

Es war ein Nachmittag wie gemacht für einen Aufstieg: Bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein pilgerten weit mehr als die 2500 zugelassenen Zuschauer gen Vereinsgelände des 1. FC Nürnberg. Ein lohnenswerter Ausflug am Pfingstmontag, wie sich herausstellen sollte.

Gegen die U 20 der TSG Hoffenheim ließen die Club-Frauen, getragen von der tollen Kulisse, nichts anbrennen und gewannen hochverdient mit 3:0 - die Rückkehr in die Bundesliga nach 23 Jahren Abstinenz war perfekt.

Große Euphorie schon vor dem Anpfiff

"Wir haben uns so gefreut vor dem Spiel", gewährte Doppelpackerin Marina Scholz nach Schlusspfiff Einblick in die Gefühlswelt im Team. "Wir haben die ganzen Leute schon gesehen, die gewartet haben und Bock hatten, uns zuzukucken, bevor wir überhaupt angekommen sind." Bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff wurden die Eingänge geöffnet, die Schlange sollte sich bis Spielbeginn nicht merklich verkleinern. Es musste also teils sehr lange gewartet werden, um Blicke vom Spielfeld erhaschen zu können.

Angeführt von Kapitänin Lea Paulick feierten die Spielerinnen auf dem Platz den Aufstieg. IMAGO/Zink

Mit Schlusspfiff stürmte der große Anhang dann den Platz und feierte den Aufstieg mit Spielerinnen und Betreuerstab. "Wir haben uns so dermaßen darauf gefreut - und dann ist alles gutgegangen, wie wir es uns gedacht hatten", zeigte Scholz sich stolz über ein "super Spiel" ihres Teams, das in der Vorwoche gegen die Zweitvertretung des FC Bayern (0:3) den ersten Aufstiegsmatchball noch liegengelassen hatte.

Große Herausforderung Bundesliga - "aber wir freuen uns darauf"

Nun wartet die Bundesliga auf das Team von Trainer Osman Cankaya. "Es wird eine große Herausforderung", weiß Scholz, "aber wir freuen uns auf jeden Fall. Das wird eine geile Erfahrung." Zuversichtlich ist sie vor allem aufgrund der Art und Weise, wie die Nürnbergerinnen in dieser Saison auftraten: "Wir haben den Leuten gezeigt, dass wir einfach einen super Fußball spielen".

Ehe man diesen in der kommenden Spielzeit - übrigens im Max-Morlock-Stadion, wie der Verein am Montagabend bekanntgab - erneut zum Besten geben möchte, lagen die Prioritäten nach dem Spiel aber erst einmal weiter auf den Feierlichkeiten, die in Anbetracht der Euphorie wohl bis tief in Nacht anhalten dürften.