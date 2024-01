Nürnberg vor Verpflichtung von Andersson

Bereits seit dem 4. Januar darf Sebastian Andersson beim 1. FC Nürnberg vorspielen. Der 32-Jährige reiste auch ins einwöchige Trainingslager in Marbella mit, wo er in zwei Testspielen jeweils Einsatzzeiten bekam und zuletzt einen Assist lieferte. Zwar ist noch nicht final entschieden, ob der vereinslose Mittelstürmer dem Club in der Rückrunde helfen soll, die Tendenz ist jedoch eindeutig: Andersson unterschreibt in den nächsten Tagen einen Vertrag bis zum Saisonende.