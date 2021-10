Nürnberg verliert in der Overtime - Augsburg ärgert Primus München

In Nürnberg wurde der Trainer ausgetauscht, unter dem neuen Coach Tom Rowe verloren die Ice Tigers ihr Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine in der Overtime. Die Kölner bekamen gegen Straubing eine Abreibung verpasst - Tabellenführer München strauchelte in Augsburg.

Augsburg schlägt Spitzenreiter München in der Overtime. imago images/kolbert-press