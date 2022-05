Nürnberg verlängert mit Klauß

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Trainer Robert Klauß vorzeitig verlängert.

Der 1. FC Nürnberg will weiter "organisch wachsen und die nächsten Schritte machen", wie Sportdirektor Olaf Rebbe sagt. Konkret heißt dies: Den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag von Trainer Robert Klauß hat der mittelfränkische Traditionsverein nun verlängert. Dies gab Sportvorstand Dieter Hecking auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag bekannt.

Klauß und Hecking wurden beide nach der dramatischen Abstiegsrelegation gegen den damaligen Drittligisten FC Ingolstadt installiert. Der mittlerweile 37-jährige Coach trat im Sommer 2020 seine erste Station als Profi-Trainer an, zuvor hatte er verschiedene Stationen im Nachwuchsbereich von RB Leipzig bekleidet. Den Lehrgang zum Fußballlehrer schloss er im März 2018 als Jahrgangsbester mit einem Schnitt von 1,0 ab.

Klauß: Die Bilanz ist positiv

Den Praxistest auf der Profi-Bühne hat Klauß ebenfalls bestanden. In seiner Premierensaison schlossen die Nürnberger eine eher sorgenlose Saison als Elfter ab, der von ihm angestrebte aktive Spielstil mit hohem Pressing wurde in seiner zweiten Saison sichtbarer. Die Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg waren in dieser Saison vorhanden, ein bitteres 2:4 gegen Sandhausen am 31. Spieltag beendete diese Träume in der FCN-Anhängerschaft. Unter dem Strich stehen für Klauß in 65 Zweitligaspielen mit dem Club 25 Siege, 19 Unentschieden und 21 Niederlagen zu Buche.

Hecking: Kaderumbau und Rückenstärker für Klauß

Großen Anteil an der Stabilisierung des neunmaligen Meisters hat Sportvorstand Hecking, der den Club von Dezember 2009 bis Dezember 2012 trainierte. In seiner neuen Funktion hat er den Kader im Rahmen der vorgefundenen Vertragskonstellationen stimmig verändert und eine erfolgsversprechende Perspektive verschafft.

Zudem hat Hecking seinem damaligen Trainernovizen stets den Rücken gestärkt, wenn das Umfeld des Traditionsvereins ansatzweise mürrisch wurde. In dieser Konstellation will der Club die Rückkehr in die Bundesliga ins Visier nehmen.

Das diesjährige Ziel - Platz 5 bis 8 - haben die Mittelfranken per realistischer Punktlandung erreicht. "Um ganz oben zu landen, fehlt uns unter normalen Umständen noch ein Bisschen", hatte Hecking zuletzt über den Saisonverlauf 2021/22 gesagt.

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels hieß es fälschlicherweise, dass der 1. FC Nürnberg im gleichen Zuge den Vertrag mit Sportvorstand Dieter Hecking verlängert habe. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen.