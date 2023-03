Nürnberg und Frankfurt scheitern: Bremerhaven und DEG ziehen weiter

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der DEL die große Karriere von Altstar Patrick Reimer beendet - Nürnberg verlor 2:4. Auch die DEG setzte sich gegen Frankfurt in zwei Spielen durch.

Am zweiten Spieltag der Vor-Play-offs siegte Bremerhaven bei den Nürnberg Ice Tigers um den DEL-Rekordtorschützen Reimer mit 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) und entschieden die Serie mit 2:0 für sich. Das erste Duell hatte Bremerhaven zu Hause 3:1 gewonnen, im Viertelfinale geht es gegen Hauptrundensieger Red Bull München.

Auch die Düsseldorfer EG schaltete Aufsteiger Löwen Frankfurt auf dem schnellsten Weg aus und buchte ihr Viertelfinalticket. Nach dem 5:0-Sieg beim Heimauftakt gewann der achtmalige Meister die Best-of-three-Serie durch ein 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) bei den Hessen mit 2:0.

DEG gegen Ingolstadt

Die DEG trifft ab Mittwoch auf den Hauptrundenzweiten ERC Ingolstadt, ab dem Viertelfinale gilt der Modus "best of seven". Die Düsseldorfer hatten es als Tabellensiebter knapp verpasst, sich direkt für die Runde der besten Acht zu qualifizieren.

Die 2:0-Führung der Pinguins durch einen frühen Doppelschlag durch Miha Verlic (6.) und Markus Vikingstad (6.) glich Nürnberg dank Tim Fleischer (29.) und Jakob Ustorf (31.) aus. Auf den Treffer von Alexander Friesen (50.) hatten die Franken dann keine Antwort mehr. Jan Urbas (59.) erhöhte kurz vor der Schlusssirene.

Victor Svensson (12.) und Alec McCrea (16.) trafen in Frankfurt im ersten Drittel für die Gäste, Alexander Barta (22.) legte nach. Kurz vor der zweiten Pause gelang Dylan Wruck das erste Tor für die Löwen in der Serie (40.), doch Alexander Blank stellte den alten Abstand wieder her (44.), ehe DEG-Kapitän Barta die letzten Zweifel beseitigte (50.).