Nürnberg überzeugt und hat einen neuen Profi

Den Rückschlag gegen Schalke gut weggesteckt und eindrucksvoll in Paderborn gewonnen. Der 1. FC Nürnberg spielte die wohl beste Halbzeit der noch jungen Saison und hat einen Profi mehr im Kader.

Legte einen Treffer am Samstag vor: Geburtstagskind Can Uzun (re.). picture alliance/dpa

3:1 gewann der FCN am Samstagnachmittag in Ostwestfalen und wusste vor allem im ersten Durchgang zu imponieren. Auf Jens Castrops frühen Treffer folgten die beiden Tore von Kanji Okunuki und Lukas Schleimer. Schon zur Pause standen die Vorzeichen klar auf Sieg. "Wir haben eine erste Hälfte gespielt, die wir bisher selten so gespielt haben", hielt Trainer Cristian Fiel die nahezu perfekte Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten fest.

In der Tat ließ der Club hinten nichts zu und kombinierte sich in der Offensive fein vors Tor. Einen großen Anteil daran hatte auch Can Uzun. Der Youngster machte den Ball im Vorfeld des ersten Treffers klasse fest, legte den zweiten auf und traf in Durchgang zwei sogar zum 4:0, welches nach einem Check des Video-Assistenten aber wieder einkassiert wurde. Doch nicht nur das: Uzun feierte am Samstag seinen 18. Geburtstag.

Langfristiger Vertrag für Uzun

"Endlich volljährig, endlich wählen und endlich alleine Autofahren, wenn der Führerschein bestanden ist", kommentierte der FCN den Geburtstag seines Shootingstars (elf Scorer in 15 Pflichtspielen) auf der vereinseigenen Website. Doch viel wichtiger noch aus Sicht der Mittelfranken: "Mit dem heutigen Tag tritt auch der erste Profivertrag des gebürtigen Oberpfälzers in Kraft", heißt es in der Mitteilung. Uzun, der Gerüchten zufolge von nationalen sowie internationalen Topklubs umgarnt wird, unterschreibt demnach einen "langfristigen Vertrag".

Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe freut sich über den ersten Profivertrag des Türken: "Can ist ein außergewöhnliches Talent, das bereits in sehr jungen Jahren seine Fähigkeiten im Profibereich unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit ihm diesen Weg gehen können und sind gestrebt, ihn immer weiter zu entwickeln." Auch Uzun selbst kam zu Wort und erklärte, dass er aktuell "die besten Bedingungen" habe, um sich "perfekt weiterzuentwickeln". Weiter schwärmt der nunmehr 18-Jährige: "Unser Trainer, die Sportliche Leitung und meine Mannschaftskollegen schenken mir das Vertrauen, ich versuche es mit guten Leistungen zurückzuzahlen."

Erwähnte gute Leistungen lieferte Uzun bislang en masse und alle Anhänger der Nürnberger dürfen sich dank des langfristigen Arbeitspapiers auch weiterhin auf den Offensivakteur im Trikot des 1. FCN freuen.

Club in Karlsruhe ohne Castrop

Durch den zweiten Auswärtssieg in Folge ist der Club derweil vorerst auf den sechsten Tabellenplatz geklettert und darf den Blick auf die oberen Ränge richten. Am Sonntag in zwei Wochen müssen die Nürnberger schon wieder in der Ferne beim Karlsruher SC ran (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - dort dann allerdings ohne Castrop. Nach gut einer Stunde brachte der 20-Jährige seine Kollegen unnötig in die Bredouille, als er zu spät gegen Paderborns Sebastian Klaas kam und folgerichtig die Rote Karte sah.