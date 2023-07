Nürnberg-Trainer Wolf: "Irgendwann macht auch der Kopf nicht mehr mit"

Die U 23 des 1. FC Nürnberg hat gegen die DJK Vilzing in Unterzahl ein 0:3 aufgeholt, ehe es hintenraus doch noch eine Niederlage setzte. Andreas Wolf brauchte bei seinem Debüt als Nürnberger Cheftrainer danach erstmal ein paar Minuten für sich.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Zwei gehaltene Elfmeter, ein Gegentor durch den Vilzinger Torhüter, Aufholjagd in Unterzahl und doch kein Happy End. Nürnbergs Trainer Andreas Wolf war nach der spektakulären Achterbahnfahrt zum Saisonauftakt restlos bedient. Der frühere Kapitän des Profi-Teams verließ nach der 3:5-Heimpleite seines FCN II gegen die DJK Vilzing zunächst fluchtartig den Innenraum, schickte seine Mannschaft zum Auslaufen und musste sich erst sammeln, ehe er mit versteinerter Miene vor die Presse trat. So hatte sich der 41-Jährige seine Premiere nach der Beförderung vom U-19- zum Regionalliga-Coach nicht vorgestellt. "Wir bringen uns durch individuelle Fehler selbst in die Bredouille. Das müssen wir abstellen", legte er den Finger in die Wunde.

Für das blutjunge Team - sechs Akteure in der Startelf waren 19 und jünger - geriet der frühe Rückstand zum Wirkungstreffer, die Jungspunde hatten in den Zweikämpfen gegen aggressive und abgezockte Vilzinger häufig das Nachsehen, aber auch Pech, dass der Ball nach Keeper Nicolas Ortegels gehaltenem Strafstoß im Nachschuss doch noch im Tor landete. Als dann Gästetorhüter Maximilian Putz mit einem gewaltigen Abschlag aus über 90 Metern den unglücklichen Ortegel zum 3:0 überwand, schien der Tiefpunkt des gebrauchten Tages erreicht zu sein.

Ortegel-Parade als Weckruf

Es kam allerdings noch schlimmer, als Ben Fischer wegen Nachtretens vom Platz flog und Schiedsrichter Ehwald kurz darauf den zweiten Strafstoß verhängte. Ortegels Parade sollte aber zum Hallo Wach werden. Innerhalb von acht Minuten schafften dezimierte Nürnberger tatsächlich den Ausgleich - die Achterbahn raste mit Vollspeed über den Max-Morlock-Platz und riss Trainer Wolf mit: "Die zweite Halbzeit war sehr emotional. Nach der Roten Karte fangen wir an Fußball zu spielen. Da habe ich mir gedacht, warum geht es nicht zu elft?"

Aber nach dem Looping ging es gleich wieder nach unten in den Keller. Nur eine Minute später ließ die Abwehr Vilzings Routinier Jim-Patrick Müller zu viel Platz und geriet umgehend wieder ins Hintertreffen - der K.o. für die Nürnberger, der bei Wolf Kopfschütteln auslöste. "Nach dem 3:3 müssen wir cleverer sein und dürfen nicht gleich wieder nach vorne stürmen. Mit dem erneuten Rückstand war es schwer. Irgendwann macht auch der Kopf nicht mehr mit."

Ein Lichtblick war indes Neuzugang Julian Kania. Der bisherige Torjäger von Schwaben Augsburg erwies sich als ständiger Unruheherd und war mit einem Freistoßtreffer und zwei Vorlagen an allen drei Nürnberger Toren beteiligt.

Nun richtet sich der Blick auf das Auswärtsspiel am Freitag beim FC Memmingen, wo man erneut auf einen robusten Gegner trifft. Deshalb mahnt Wolf, der in seiner Profikarriere als eisenharter Verteidiger bestach: "Dass wir Fußball spielen können, wissen wir. Jetzt gilt es, schnell das Körperliche anzunehmen."