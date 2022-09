Nürnberg: Startelfgarantie für Schindler - Chance für Fofana?

Gegen Braunschweig setzte es für den 1. FC Nürnberg zuletzt den nächsten Dämpfer. Mit Bielefeld wartet nun ein Gegner mit ähnlichen Stärken. Hat der Club aus seinen Fehlern gelernt?

"Sie kontern sehr gut, das ist ihre ganz klare Waffe", hatte Robert Klauß vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig gesagt. Darauf stellte der Club-Trainer sicherlich auch seine Mannschaft ein, nur hat es diese nicht umgesetzt und beim BTSV drei von vier Gegentoren aus einem schnellen Gegenangriff kassiert.

Allen voran Johannes Geis, der in Braunschweig den defensiveren Part auf der Doppelsechs neben Lino Tempelmann übernahm und somit auch für die Konterabsicherung zuständig war, stieß an seine Grenzen. Der Ballverteiler und Standardspezialist verlor vor allen vier Gegentoren wichtige Zweikämpfe und Laufduelle, vor allem Immanuel Pherai bekam Geis nicht in den Griff.

Ähnlich wendiges wie schnelles Personal wartet auch am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Club, wenn Arminia Bielefeld im Max-Morlock-Stadion gastiert. "Bielefeld hat vorne Spieler mit viel Tempo und Spieler, die Eins-gegen-eins-Situationen lösen können. Zudem schleichen sie sich gerne weg, um für den Umschaltmoment bereit zu sein", erkennt Klauß erneut, dass auch die Arminia ihre Stärken bei Kontern hat.

Wie es der Club besser machen will

Wie der Club es diesmal besser machen will? "Wir müssen wach sein in der Restverteidigung". Dies sei laut Klauß allen voran ein Thema für die Innenverteidiger, die das Personal vor sich mit Coaching "in die richtigen Positionen manövrieren" sollen. Die Absicherung soll zudem aus einer klaren Zuteilung heraus gebildet werden, wie genau wird Klauß "der Mannschaft nochmal zeigen und auf dem großen Feld simulieren".

Mit Christopher Schindler wird ein lautstarker Spieler in die Startelf zurückkehren, der Verteidiger hat seine muskuläre Verletzung endgültig auskuriert und wird aller Voraussicht nach James Lawrence ersetzen.

Weitere personelle Wechsel sind zudem nicht auszuschließen, der junge Sadik Fofana ist gegen Bielefeld einmal mehr eine ernstzunehmende Alternative. Bereits beim Auswärtssieg in Sandhausen durfte der 19-Jährige von Beginn an ran und bewies dort seine Zweikampfstärke sowie sein Tempo gegen den Ball. Genau die Attribute, die der Club in Braunschweig nicht auf dem Platz hatte.