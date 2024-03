Nürnberg setzt auf Konstanz: Gesamtes Trainerteam verlängert

Der 1. FC Nürnberg hat die auslaufenden Verträge des gesamten Trainerteams verlängert. Die Laufzeiten sind an die Länge von Cristian Fiels Kontrakt angepasst.

Der 1. FC Nürnberg setzt auf Kontinuität. Nach den Ausweitungen der Verträge von Finanzvorstand Niels Rossow (in der Vorwoche) und Enrico Valentini (am Dienstag) verkündeten die Franken am Freitag die nächsten Vertragsverlängerungen. Nürnberg verlängerte die auslaufenden Kontrakte des gesamten Trainerstabs und passte sie an die Laufzeit von Cheftrainer Cristian Fiel an.

Während Co-Trainer Jerome Polenz und Athletiktrainer Rafael Pollack damit in Sommer in ihre zweite Saison gehen, sind ihre Trainerkollegen schon länger in ihrer Position beim Club tätig. So ist Dominik Schmitt bereits seit September 2022 Übergangskoordinator, Frank Steinmetz (Co-Trainer) und Dennis Neudahm (Torwarttrainer) arbeiten gar schon seit 2020 für den Zweitligisten.

Die Dienstältesten im Trainerstab sind Maurizio Zoccola (seit 2019 Co-Trainer Analyse) und Gerald Stürzenhofecker (seit 2017 Rehatrainer).