Nürnberg muss auf Hübner verzichten - Lawrence wackelt

Der 1. FC Nürnberg hat mit Personalsorgen zu kämpfen - besonders in der Abwehr: Florian Hübner fällt aus, hinter James Lawrence steht ein Fragezeichen.

Wie FCN-Coach Robert Klauß am Freitag auf der Pressekonferenz zum Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Karlsruher SC bekanntgab, fällt Hübner wegen Rückenproblemen aus. Allerdings hängen die aktuellen Beschwerden nicht mit der im Sommer 2021 operierten Schulter zusammen: "Sie sind eher im unteren Rückenbereich", sagte Klauß.

Zudem steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von James Lawrence, der sich in der Länderspielpause einen Infekt zugezogen hat. Die Genesung des Walisers dauerte länger als erwartet. Erst am Freitag nach dem Abschlusstraining wird eine Entscheidung getroffen, ob der 30-Jährige beim KSC mitwirken kann oder nicht.

Sollte es für Lawrence nicht reichen, stehen für die Innenverteidigung neben dem gesetzten Kapitän Christopher Schindler nur noch die beiden Youngster Louis Breunig (18) und Sadik Fofana (19) bereit. "Da habe ich aber keine Bauchschmerzen", sagte Klauß.

Duman und Schleimer zurück im Teamtraining - Nürnberger soll kommende Woche einsteigen

Von den zuletzt angeschlagenen Spielern kehrten in dieser Woche Lukas Schleimer (nach Sprunggelenks-OP) sowie Taylan Duman (nach Sprunggelenksverletzung) in das Teamtraining zurück. "Für den KSC macht es aber noch keinen Sinn", sagte Klauß. Gute Nachrichten vermeldete der Club-Coach zudem bei Fabian Nürnberger. Der Mittelfeldspieler, der sich beim 0:2 am 6. Spieltag gegen den Hamburger SV am Ellenbogen verletzt hatte, wird voraussichtlich kommende Woche in das Mannschaftstraining zurückkehren.