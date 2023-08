Nürnberg muss auch im Derby auf Gürleyen verzichten

Der 1. FC Nürnberg muss die kommenden beiden Spiele ohne Innenverteidiger Ahmet Gürleyen auskommen. Der Innenverteidiger sah gegen seinen Ex-Klub SV Wehen Wiesbaden Rot und fehlt somit auch im Frankenderby.

In einer turbulenten Anfangsphase der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Wehen Wiesbaden (2:1) zog Schiedsrichter Martin Petersen seine harte Linie durch und verteilte munter Karten unter den Spielern beider Mannschaften. Zur Pause standen deshalb nicht nur sechs Gelbe Karten zu Buche, sondern auch eine Rote sowie eine Gelb-Rote Karte.

Aufseiten der Mittelfranken war Innenverteidiger Ahmet Gürleyen der Leidtragende. Für eine Notbremse in der elften Spielminute an Wiesbadens Stürmer Ivan Prtajin wurde der 24-Jährige, der erst vor der Saison aus der hessischen Landeshauptstadt an den Valznerweiher gewechselt war, des Feldes verwiesen.

Am Montagnachmittag gab der DFB nun das Strafmaß bekannt, Gürleyen wird mit einer Sperre für zwei Meisterschaftsspiele der Lizenzligen belegt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist daher rechtskräftig.

Gürleyen fehlt gegen Kaiserslautern und Fürth

Somit müssen die Nürnberger, die in den ersten vier Spielen sieben Punkte einfuhren, nicht nur beim Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern am kommenden Wochenende (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf ihren Neuzugang verzichten, sondern auch beim 271. Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Das prestigeträchtige Duell mit dem Rivalen steigt nach der Länderspielpause am 15. September (18.30 Uhr) und wird in Abwesenheit Gürleyens stattfinden. Ein schmerzhafter Ausfall, hatte dieser sich in der Nürnberger Viererkette festgespielt und in allen vier Zweitliga-Spielen sowie beim Erstrundensieg im DFB-Pokal in der Nürnberger Startformation gestanden.

Drei Optionen für das Abwehrzentrum

Weil Ex-Kapitän Christopher Schindler (Kreuzbandriss) noch lange ausfällt und auch die Rückkehr von Neuzugang Ivan Marquez (Schulterverletzung) noch ungewiss ist, bleiben Trainer Cristian Fiel aktuell drei Optionen für das Abwehrzentrum: Jannes Horn, der am Sonntag an der Seite Gürleyens begonnen hatte, Florian Hübner, der nach dem Platzverweis für Offensivmann Kanji Okunuki in die Partie kam, sowie James Lawrence, der in der Schlussphase Spielpraxis sammelte.

Hinzu kommt Nürnbergs U-17-Europameister Finn Jeltsch, der ab und an mit den Profis trainiert, sowie der aktuelle Stamm-Sechser Ali Loune, der im Abwehrzentrum aushelfen könnte.