Nürnberg löst Vertrag von Ex-Coach Klauß vorzeitig auf

Der 1. FC Nürnberg hat einen Ex-Trainer weniger auf der berüchtigten Payroll. Wie die Mittelfranken am Donnerstagabend bekanntgaben, haben sich Robert Klauß und der Club einvernehmlich auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Klauß übernahm den damals völlig verunsicherten 1. FC Nürnberg im Sommer 2020 und kratzte in seiner zweiten Saison am Valznerweiher lange Zeit am Bundesliga-Aufstieg, ehe der Club gegen Ende der Saison 2021/22 einbrach und schließlich auf Platz 8 landete.

Nach einem durchwachsenen Start in die aktuelle Saison wurde Klauß, der zuvor Co-Trainer unter Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick bei RB Leipzig war, im Oktober 2022 beurlaubt.

Nun also trennen sich die Wege des FCN und Klauß auch auf geschäftlicher Ebene endgültig, es wurde sich auf die "vorzeitige und sofortige Auflösung des noch laufenden Vertrags einvernehmlich geeinigt", heißt es auf der Website des Clubs.

Damit hat Nürnberg noch Klauß' Nachfolger Markus Weinzierl auf der Payroll, der nach nur 13 Spielen an der Seitenlinie ebenfalls freigestellt wurde.

Die Vertragsauflösung mit Klauß könnte ein Indiz dafür sein, dass der gebürtige Eberswalder kurz vor einem Engagement bei einem neuen Verein steht, genügend Optionen gäbe es sicherlich.