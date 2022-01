Nürnberg leiht U-19-Nationalspieler Castrop aus Köln aus

Der 1. FC Nürnberg hat den ersten Neuzugang im Winter-Transferfenster präsentiert: Von Bundesligist 1. FC Köln leiht der Club Jens Castrop aus.

Wie der 1. FCN am Freitag mitteilte, wird Castrop "längerfristig vom 1. FC Köln an den Valznerweiher ausgeliehen". Wie lange genau der Leihvertrag mit den Geißböcken läuft oder ob eine Kaufoption besteht, teilte der Zweitligist nicht mit. Bei den Kölnern besitzt das Mittelfeld-Talent noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Der Club ist dafür bekannt, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können. Jens Castrop

"Wir haben Jens schon seit längerem auf dem Radar. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt schon geklappt hat", wird Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking auf der Vereinswebsite zitiert. "Der Club ist dafür bekannt, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können. Deshalb musste ich nach der Anfrage aus Nürnberg auch nicht lange überlegen", sagte Castrop.

Castrop soll beim Club Spielpraxis sammeln

Castrop schloss sich bereits im Jahr 2015 dem 1. FC Köln an und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsteams der Geißböcke. In der Saison 2020/21 kam der 18-Jährige beim FC auch zu seinem Debüt im Herrenbereich, für die Zweitvertretung kam er in der Regionalliga West zum Einsatz.

In dieser Spielzeit gehörte er dann sogar dem Profikader an und trainierte regelmäßig unter Chefcoach Steffen Baumgart mit. Zu einem Einsatz in der Bundesliga reichte es für ihn bisher aber nicht. "Jens gehört zu unseren Top-Talenten und besitzt dementsprechend eine gute Perspektive für den Lizenzbereich", wird Kölns Sportchef Jörg Jakobs zitiert. "Er hat sich in den letzten Monaten im Training bei den Profis gut präsentiert, das Wichtigste ist jedoch Spielpraxis auf hohem Niveau."

Diese soll er nun in Nürnberg eine Etage tiefer bekommen. Unter Trainer Robert Klauß sowie dem sportlichen Führungsduo Hecking und Sportdirektor Olaf Rebbe ist in den letzten Monaten einigen Talente der Durchbruch in der 2. Liga gelungen. "Für mich ist die Perspektive, die mir die sportliche Leitung aufgezeigt hat, genau die richtige. Die Vorfreude auf die Mannschaft, das Club-Umfeld und die Stadt sind groß", so Castrop. Und möglicherweise wird sein erster Einsatz für den Club nicht lange auf sich warten lassen: Denn wie der FCN mitteilte, wird Castrop dem Kader für das Testspiel am Samstag gegen den Halleschen FC (13.30 Uhr).