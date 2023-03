Nürnberg landet Befreiungsschlag - Abnutzungskampf auf dem Betze

Nürnberg hat sich im Abstiegskampf durch einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig ordentlich Luft verschafft, Kaiserslautern die Partie gegen Sandhausen gedreht, aber nicht gewonnen.

Es war mächtig was los zum Auftakt des 24. Spieltags auf dem Betzenberg. Nach 90 intensiven Minuten stand ein insgesamt leistungsgerechtes 2:2 zwischen dem von einer Krankheitswelle geplagtem 1. FC Kaiserslautern und dem abstiegsbedrohten SV Sandhausen. Früh ging der SVS durch Kutucu (8.) in Führung und hatte das Geschehen danach größtenteils im Griff. Nach einer halben Stunde hatte der FCK den Rückschlag dann aber abgeschüttelt, agierte mutiger und belohnte sich mit dem Ausgleich (35. Tomiak), der einer langen Überprüfung standhielt. Per Handelfmeter drehte Kraus (76.) das Spiel zugunsten der Roten Teufel, doch zum Sieg reichte es nicht, weil Sandhausens Evina (80.) den Schlusspunkt setzte.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der 1. FC Nürnberg gegen Konkurrent Eintracht Braunschweig eingefahren. Verdient mit 2:0 gewann der Club am Freitagabend gegen schwache Braunschweiger, die nun seit fünf Partien sieglos sind. Lange Zeit war vor den Toren wenig geboten, ein Standard sowie ein schöner Distanzschuss führten aber zum Sieg. Hübner per Kopf (69.) und Gyamerah (81.) waren erfolgreich - und damit zwei FCN-Verteidiger. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel unter Dieter Hecking baute der Club den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zunächst sieben Punkte aus.