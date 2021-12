Nürnberg: Kein Wintertrainingslager zwischen den Tagen

Der 1. FC Nürnberg wird in dieser Winterpause auf ein Trainingslager verzichten. Dies teilte der Zweitligist am Montag mit.

Noch ein Spieltag, dann steht auch in der 2. Liga die Winterpause an: Der 1. FC Nürnberg reist zum Auftakt der Rückrunde am kommenden Sonntag zu Erzgebirge Aue, Anpfiff bei den Sachsen ist um 13.30 Uhr. Anschließend trennen sich die Wege, dann begeben sich Spieler und das Funktionsteam um Trainer Robert Klauß in die Winterpause.

Diese wird in diesem Jahr allerdings nicht allzu lang ausfallen: Bereits am 3. Januar 2022 bittet Klauß wieder zum Trainingsauftakt. "Bis dahin bekommen die Spieler individuelle Trainingspläne an die Hand, die sie abarbeiten dürfen", wird er auf der FCN-Homepage zitiert.

Auf ein Wintertrainingslager verzichtet der Club - immerhin steht der Auftakt im neuen Jahr bereits am 15. Januar an, wenn der SC Paderborn seine Aufwartung im Max-Morlock-Stadion macht. Stattdessen wird der FCN am Samstag, den 8. Januar, ein Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC absolvieren. Ein exakter Anstoßtermin steht noch nicht fest, allerdings werden Zuschauer für die Partie nicht zugelassen sein.