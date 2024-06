Nürnberg holt Außenbahnspielerin Meroni

Nach dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga bastelt der 1. FC Nürnberg weiter am Kader für die anstehende Zweitliga-Saison. Die Flügelspielerin Lara Meroni (20) kommt vom Grasshopper Club Zürich zum FCN und soll dort für "eine gewisse Variabilität" im Offensivspiel sorgen, wie Osman Cankaya, Sportlicher Leiter beim Club, erklärte. In Zürich gelangen der Schweizerin vier Tore und vier Vorlagen in 47 Spielen.