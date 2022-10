Nürnberg: Hecking hat einen Top-Kandidaten im Blick

Seit Montagmorgen ist Robert Klauß offiziell nicht mehr Trainer des 1. FC Nürnberg. FCN-Sportvorstand Dieter Hecking hat bereits einen Top-Kandidaten als Nachfolger im Kopf - er selbst ist es definitiv nicht.

Am Sonntagabend wenige Stunden nach dem deprimierenden 0:3 in Karlsruhe haben die Club-Bosse den Daumen über Robert Klauß gesenkt, am Montagmorgen wurde die Trennung von dem Trainer offiziell verkündet. Die vakante Stelle als Coach soll beim Tabellen-14. der 2. Liga so schnell wie möglich geschlossen werden.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an der Nachfolge", sagte Sportvorstand Dieter Hecking bei einer extra anberaumten Medienrunde am Montag. Dabei sind die Planungen bereits weit vorangeschritten, ein Top-Kandidat hat sich bei dem Sichtungsprozess herauskristallisiert: "Wir hatten mehrere Kandidaten, haben uns aber auf einen festgelegt", berichtete Hecking. "Ich habe jemanden im Kopf, mit dem wir auch in Gesprächen sind."

Neuer Coach soll bereits am kommenden Sonntag gegen Kiel sein Debüt geben

Dabei handelt es sich laut Hecking um eine externe Lösung, die auch "schnellstmöglich präsentiert" werden soll. Bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr) soll der neue Mann im Idealfall sein Debüt auf der Bank der Franken feiern.

Hecking selbst steht für den Job definitiv nicht zur Verfügung, eine Rückkehr auf die Trainerbank ist für ihn "völlig ausgeschlossen". Da seinem Eindruck nach die Mannschaft in den letzten Spielen unter Klauß "orientierungslos" wirkte, richtet er klare Anforderungen an den neuen Mann: "Wir brauchen jemanden, der das ganze Gebilde wieder stabilisiert."