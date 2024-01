Nürnberg gibt Andersson einen Vertrag

Die Zeit der Vereinslosigkeit ist für Sebastian Andersson vorbei. Am Dienstag stattete der 1. FC Nürnberg den schwedischen Stürmer, der schon seit dem 4. Januar mit der Mannschaft zur Probe trainierte, mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 aus. In der Spielzeit 2022/23 hatte Andersson - damals noch für den 1. FC Köln - keine einzige Profiminute gesammelt. Verletzungen vor allem am Knie bremsten 32-Jährigen immer wieder aus.