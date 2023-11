Cristian Fiel nimmt nach dem 2:0-Erfolg in Kiel zwei Änderungen in der Startelf vor: Rechts hinten kehrt Gyamerah für Valentini zurück, zentral verteidigt der in der Liga noch gesperrte Marquez für den am Knie angeschlagenen Gürleyen. Zudem fehlt Hübner (krank) im Kader.