Nürnberg gegen Paderborn individuell nicht am Limit

Beim 1. FC Nürnberg ist der Ärger nach dem verpatzten Start gegen Paderborn groß. Chancenwucher und schwache individuelle Leistungen lassen den Club in der Tabelle abrutschen.

Dem 1. FC Nürnberg ist der Start ins neue Jahr misslungen. Im ersten Pflichtspiel nach der kurzen Winterpause mussten sich die Franken zuhause mit 1:2 dem SC Paderborn beugen - es war die erste Niederlage des FCN überhaupt gegen die Ostwestfalen. Ausschlaggebend dafür war ein Doppelschlag der Gäste vor der Pause, Sven Michel und Felix Platte nutzten den defensiven Begleitschutz der Nürnberger relativ mühelos.

"Das 0:1 kann mal passieren", ließ sich Robert Klauß nach der Partie auf der Vereinswebsite zitieren, das 0:2 gehöre laut dem Club-Trainer zur Kategorie "unnötig". Der Pausenstand sei zudem "eine extreme Hypothek gegen eine konterstarke Mannschaft, die viel Ruhe am Ball hat" gewesen.

"Immer einen Schritt zu spät"

Gegen besagte Hypothek konnte nur Mats Möller Daehli etwas ausrichten. Der Norweger traf nach genau einer Stunde mit seinem ersten Kopfball-Tor seiner Karriere zum Anschluss, in der Folge spielten aber weiterhin nur die Gäste nach vorne. "Wir waren immer einen Schritt zu spät", monierte Möller Daehli, der erst nach Wiederanpfiff im Club-Spiel ein Faktor war, damit aber nicht alleine war.

"Wir waren auf einigen Positionen nicht gut. Wir waren nicht richtig aktiv. Da müssen wir individuell an unser Leistungslimit rankommen", kritisierte Klauß und meinte damit sicherlich seine erfahrene Achse. Verteidiger Christopher Schindler konnte nur in der Luft gegen Michel mithalten, Ballverteiler Johannes Geis fand derweil überhaupt nicht ins Spiel und blieb zur Pause in der Kabine.

Nächste Entwicklung in der Rückrunde?

Und Angreifer Manuel Schäffler? Der frühere Tor-Garant hätte dem Spiel nach einer Viertelstunde eine komplett andere Richtung geben können, wenn nicht sogar müssen, köpfte aus vier Metern aber am Tor vorbei. "Das sind unglückliche Situationen, solche Tore müssen wir einfach machen", ärgerte sich Klauß über den Chancenwucher, den auch Asger Sörensen in der Nachspielzeit aus fünf Metern kläglich betrieb.

So ist der Club der große Verlierer des 19. Spieltags, durch die Siege der Konkurrenz rutschte Nürnberg von Platz 5 auf 9 ab. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Franken näher an Platz 3 als an Rang 10 sind. Das Tableau sei beim Club laut Torhüter Christian Mathenia jedoch weiterhin "eine Randnotiz". Viel mehr liegt der Fokus am Valznerweiher auf dem nächsten Schritt. "Wir haben in dieser Saison schon eine Entwicklung genommen, die wollen wir nun auch in der Rückrunde nochmal nehmen", so Mathenia. Bereits am Freitag bietet sich dem FCN die nächste Chance, wenn das schwierige Auswärtsspiel in Düsseldorf ansteht.