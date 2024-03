6:3 in Nürnberg: Mannheim bucht das Viertelfinal-Ticket

Die Adler Mannheim haben gleich ihren ersten Matchball verwandelt und durch das 6:3 bei den Ice Tigers Nürnberg das Ticket für das Play-off-Viertelfinale der DEL gebucht.

Mannheim jubelt über ein Tor in Nürnberg. IMAGO/Eibner

Die Partie begann mit einem klassischen Paukenschlag: Gerade einmal 29 Sekunden waren gespielt, und die Ice Tigers gingen durch Barratt mit 1:0 in Führung. Die Nürnberger blieben auch in der Folgezeit am Drücker, konnten aus der anfänglichen Dominanz aber kein weiteres Kapital mehr schlagen.

Und mit zunehmender Spielzeit konnte sich Mannheim aus der Umklammerung befreien und die Partie ausgeglichen gestalten. Insgesamt standen nach Drittelende jeweils 15 Schüsse auf dem Konto. Der letzte für Mannheim saß: Der deutsche Nationalspieler Gawanke, dessen Vertrag erst im Februar gültig wurde, erzielte sein erstes Playoff-Tor für die Adler (19.).

Der Mittelabschnitt begann mit einer doppelten Überzahl für Nürnberg, nachdem die Mannheimer Kühnhackl und Thiel zum Abkühlen auf die Strafbank mussten. Doch die Ice Tigers ließen die sich bietende Chance ungenutzt, kamen sogar kaum in eine gute Abschlussposition. Auf dem Eis wurde es nun ruppiger, kurze Zeit darauf war Nürnberg erneut in Überzahl, doch wieder überzeugte Mannheim im Penalty-Killing. Und die Adler zeigten es dann den Ice Tigers, wie es geht: Im Power Play schlug MacInnis (30.) zum 2:1 für Mannheim zu.

Der Führungstreffer verlieh den Kurpfälzern Rückenwind. Mannheim war nun dem 3:1 näher als Nürnberg dem Ausgleich. Zunächst rettete aber Nürnbergs Goalie Treutle gegen Bennett (33.), Thiel scheiterte nur 60 Sekunden später am Aluminium. In der 38. Minute war es dann aber soweit: Gaudet erzielte das 3:1 für die Adler, damit wurden auch letztmals die Seiten gewechselt.

Chancen hüben wie drüben

Die Vorzeichen für das letzte Drittel waren damit klar: Nürnberg musste Risiko in der Offensive gehen, Mannheim Lauerte auf Gegenstöße, um die endgültige Entscheidung zu erzwingen. Chancen gab es so zuhauf, und zwar hüben wie drüben. Mitte des Schlussabschnitts wurde es turbulent: Zunächst verkürzte Nürnbergs Braun auf 2:3 aus Sicht der Ice Tigers, die wieder verstärkt Hoffnung schöpften (48.). Doch nur 28 Sekunden später sorgte Mannheim durch das 4:2 durch Szwarz für Ernüchterung bei den Franken (49.).

Die sich aber weiterhin nicht aufgaben und leidenschaftlich auf eine Wende hinarbeiteten. Diese schien möglich, als Leonhardt in der 57. Minute zum 3:4 traf. Die Ice Tigers gingen nun volles Risiko, Goalie Treutle ging vom Eis. Doch es war Mannheims Wolf, der dies durch ein Empty Net Goal ausnutzte und der in der 59. zum 5:3 für die Adler traf, Fischbuch markierte sogar noch das 6:3 (60.).

Somit behielten die Mannheimer im insgesamt zehnten K.-o.-Duell mit Nürnberg zum zehnten Mal die Oberhand und stehen als siebter Teilnehmer des Viertelfinals der DEL-Playoffs fest. Den letzten Teilnehmer spielen die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt aus.