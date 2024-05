Nürnberg nach Niederlage gegen Leipzig so gut wie abgestiegen

Nürnberg hat das Heimspiel gegen Leipzig mit 0:1 verloren und ist quasi abgestiegen. Bei zwei noch ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf Platz 10 sechs Punkte und 26 Tore.

Nürnbergs Schlussfrau Lea Paulick & Co. verloren am Montag gegen Leipzig. IMAGO/Zink

Für Aufsteiger Nürnberg war es mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein kurzes Intermezzo in der Bundesliga. Am Montag hatten die Frauen des Club nochmal die Chance, sich dem rettenden Ufer zu nähern. Die Chance wurde vertan, auch das Heimspiel gegen Leipzig wurde knapp mit 0:1 verloren.

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 33. Minute: Andrade ging mit einem feinen Beinschuss an Scholz vorbei und wurde dann im Strafraum getroffen, dafür gab es Elfmeter. Den Strafstoß verwandte Fudalla gekonnt rechts oben (34.).

Somit stand im 20. Saisonspiel die bereits 14. Niederlage für die Nürnbergerinnen zu Buche. Speziell zu Hause wollte es für den Aufsteiger einfach nicht laufen, in zehn Begegnungen vor heimischer Kulisse gab es für den 1. FCN lediglich zwei Punkte bei nur fünf erzielten Treffern.

Der Angriff war in der gesamten Saison ein Problem, mit nur 14 erzielten Treffern stellt der Aufsteiger zusammen mit dem abgeschlagenen Schlusslicht Duisburg die harmloseste Offensive der Liga.

Rein rechnerisch steht der Abstieg zwar noch nicht fest, allerdings sind sechs Punkte und 26 Tore Rückstand in zwei Spielen wohl kaum mehr aufzuholen. Nach einem kurzen Intermezzo von einem Jahr werden sich die Nürnbergerinnen auf den bitteren Gang in die 2. Bundesliga vorbereiten müssen.

Während es auf der einen Seite lange Gesichter gab, konnte sich auf der anderen Seite RB freuen. Durch den Dreier machten die Leipzigerinnen nämlich den Klassenerhalt perfekt.

Zwei Begegnungen stehen in der aktuellen Saison nun noch auf dem Programm. Weiter geht es am kommenden Sonntag (14 Uhr) für die Nürnbergerinnen auswärts beim FC Bayern. Schon am Freitag (18.30 Uhr) empfängt Leipzig die TSG Hoffenheim.