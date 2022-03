Halbes Dutzend: Ice Tigers koffern Roosters ab

Die Nürnberg Ice Tigers empfingen an diesem Montagabend die Iserlohn Roosters - und behielten mit einem am Ende klaren 6:2-Erfolg die Punkte in der heimischen Arena. Damit erhielten die Franken zudem die Hoffnung.

Ein halbes Dutzend an Toren für den Gast aus Iserlohn: Daniel Schmölz & Co. haben beste Laune. IMAGO/Zink