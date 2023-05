3:0 gegen Hoffenheim: Club-Frauen machen Aufstieg in die Bundesliga perfekt

Die Club-Frauen kehren nach langer Abwesenheit in die Bundesliga zurück. Mit dem 1. FC Nürnberg steht der zweite Aufsteiger nach RB Leipzig fest.

Früher Jubel am Valznerweiher: Marina Scholz freut sich über ihr 1:0. picture alliance

Die Frauen des 1. FC Nürnberg haben den Aufstieg in die Bundesliga im Saisonfinale der 2. Bundesliga perfekt gemacht. Das 3:0 gegen TSG Hoffenheim II vor 2500 Fans machte den Erfolg des Teams von Trainer Osman Cankaya perfekt. Zuvor stand schon RB Leipzig frühzeitig als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest.

Marina Scholz (18., 62.) stellte am Valznerweiher mit ihren beiden Toren die Weichen für die überlegenen Nürnbergerinnen, die durch den Sieg Verfolger FSV Gütersloh auf Distanz halten konnten. In der 72. Minute traf dann auch noch Burkard nach einem Konter ins Netz.

Die Club-Frauen waren in ihrer Historie nur einmal Bundesligist, das war in der Saison 1999/2000. Seit 2021 spielt Nürnberg in der 2. Frauen-Bundesliga. Der Gang nach ganz oben ist Folge einer kontinuierlichen Entwicklung bei den Mittelfranken.