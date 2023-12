Schiedsrichter des Spiels ist Richard Hempel. Für den 26-Jährigen ist es der vierte Einsatz im Unterhaus in dieser Saison. Eine Partie mit Beteiligung des Clubs leitete er zuletzt am 29. April, damals verloren die Franken 0:3 in Hannover. Ein Match der Düsseldorfer Fortuna steht noch nicht in seiner Bilanz.