Sieg in Spiel drei in Nürnberg: DEG komplettiert das Viertelfinale

Düsseldorf hat sich das letzte Ticket fürs Play-off-Viertelfinale gesichert. Im dritten Spiel der Serie gewann die DEG erneut in Nürnberg und fordert nun den EHC Red Bull München heraus. Für die Ice Tigers endet die Saison.

Am Freitagabend gewann die ersatzgeschwächte DEG wieder mit Chefcoach Harold Kreis das entscheidende dritte Pre-Play-off-Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Nürnberg hatte die Miniserie keine 24 Stunden zuvor erst durch ein 6:5 nach Verlängerung ausgeglichen. In den ersten beiden Spielen hatte Kreis wegen dringender privater Angelegenheiten noch gefehlt.

"Eine sehr hitzige Serie"

Auch am Freitag boten sich beide Teams erneut ein packendes Duell. "Eine sehr hitzige Serie", erklärte Nürnbergs Marko Friedrich nach dem ersten Drittel bei "MagentaSport". Sieben Zeitstrafen gab es in den ersten 20 Minuten in einem giftig geführten Spiel. Das erste Powerplay nutzte die DEG direkt zum 1:0. Kapitän Alex Barta war in der 6. Minute zur Stelle. Friedrich antwortete prompt für Nürnberg, doch der Ex-Nürnberger Daniel Fischbuch nutzte einen klasse Pass von Brendan O'Donnell zur erneuten DEG-Führung (12.).

Im zweiten Drittel machte Nürnberg weiter Druck, hatte danach 59 Prozent Puckbesitz, das Tor machten aber wieder die Gäste. Und wieder in Überzahl. O'Donnell zog nach einem Fischbuch-Zuspiel ab, Blake Parlett fälschte unglücklich ab (32.).

Sheehys Monsterchance

So sehr sich Nürnberg auch bemühte - Kapitän Patrick Reimer traf die Latte - der Puck wollte nicht ins Tor. Auch nicht zwei Minuten vor Schluss, als Nürnberg sechs Feldspieler auf dem Eis hatte, Tyler Sheehy frei vor dem leeren Tor zum Abschluss kam, DEG-Torwart Mirko Pantkowski aber mit einem sensationellen Save das 3:1 rettete.

Fischbuch und Pantkowski überragen

Überragende Spieler waren Fischbuch und Pantkowski. Nationalstürmer Fischbuch war an allen drei Düsseldorfer Toren direkt beteiligt und hat nach drei Play-off-Spielen bereits acht Scorerpunkte gesammelt.

Für die leidenschaftlich kämpfende DEG war es ein Sieg des Willens. In den verletzten Kyle Cumiskey und Marco Nowak fehlten zwei wichtige Abwehrstützen. Nürnberg hatte im "Alles-oder-nichts-Spiel" hingegen alle Mann an Bord, selbst Chris Brown durfte trotz seiner Matchstrafe am Donnerstag wieder spielen.

Das Viertelfinale im Überblick

Das Viertelfinale ist nun komplett. Von Sonntag an spielen Titelverteidiger Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie, die Straubing Tigers gegen die Adler Mannheim, die Grizzlys Wolfsburg gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und München gegen Düsseldorf. Zum Weiterkommen sind von nun an drei Siege pro Serie nötig.