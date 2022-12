Nürnberg Falcons trennen sich von Trainer Buzas

Die Nürnberg Falcons haben sich von Cheftrainer Vytautas Buzas getrennt. Beim Basketball-Zweitligisten übernimmt mit sofortiger Wirkung der bisherige Assistant-Coach Derrick Taylor.

"Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass es zwischen Vytas und uns große Differenzen mit Blick auf die grundsätzliche Ausrichtung und die Philosophie des Teams und der Organisation gibt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden und den Head-Coach-Posten neu zu besetzen", erklärte Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge am Dienstag.

Die Nürnberger belegen nach zehn Spieltagen den zehnten Tabellenplatz in der Pro A. Zuletzt gab es zwei Niederlagen - ein ganz bitteres 69:72 in Dresden trotz zwischenzeitlichen 22-Punkte-Vorsprungs sowie am vergangenen Samstag ein 73:83 gegen Rasta Vechta. Auch in diesem Spiel zeigten die Falcons eine stabile Leistung, die am Ende aber erneut nicht reichte. Und das Ende für Buzas bedeutete.

Der 34 Jahre alte Litauer war erstmals zur Saison 2017/18 als Jugendkoordinator und Co-Trainer zu den Falcons gekommen. Zwei Jahre später beerbte er Junge als Cheftrainer der Pro-A-Mannschaft, musste aber aus familiären Gründen noch vor Jahreswechsel in seine Heimat zurückkehren. Im Sommer 2021 übernahm Buzas ein zweites Mal das Ruder.

Künftig wird Derrick Taylor (59) diese Position innehaben und schon am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Paderborn die Verantwortung tragen.