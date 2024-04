Nürnberg: Bogenschütz-Vertrag wird nicht verlängert

Wie die Frauen des 1. FC Nürnberg am Sonntag bekanntgaben, wird der im Sommer auslaufende Vertrag von Kerstin Bogenschütz nicht verlängert. Die 29-jährige Mittelfeldspielerin spielt seit 2021 für den Club und absolvierte seitdem 62 Pflichtspiele, in denen ihr elf Treffer gelangen. Acht Tore erzielte Bogenschütz alleine in der Aufstiegs-Saison 2022/23.