Nübels Rückkehr: Friede, Freude, Zukunftsfragen

Die Zeit beim FC Bayern war für Alexander Nübel (27) alles andere als zufriedenstellend. Jetzt kehrt der Keeper mit dem VfB Stuttgart zurück.

Interviewwünschen geht Alexander Nübel momentan mehr als sonst aus dem Weg. Stuttgarts Nummer 1 mit der 33 auf dem Rücken will sich schlichtweg den Fragen zum FC Bayern nicht stellen. Zum Beispiel, wie es um das Verhältnis zu Manuel Neuer steht. Ob er sich eine Rückkehr zu seinem eigentlichen Arbeitgeber oder eine erneute, vielleicht bessere Zusammenarbeit mit dem Nationalkeeper im Pausenmodus vorstellen könnte.

Am Sonntag treffen die beiden Kurzzeitkontrahenten aufeinander. Neuer und sein Herausforderer, der 2020 vom FC Schalke nach München kam, dort mangels Perspektive erst an AS Monaco und dann an den VfB ausgeliehen wurde. Nübels Chance auf Genugtuung, sollte Stuttgart punkten. "Alex ist ein Unterschiedsspieler und Ausgangspunkt für vieles, was in unserem Spiel gut läuft", erklärt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der den Keeper mit viel Mühe und Arbeit an den Neckar lotste. "Sein Einfluss geht deutlich über den Strafraum hinaus. Er gibt der gesamten Mannschaft Sicherheit."

Es besteht eine klare beidseitige Wertschätzung. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den Austausch mit Nübels Berater

In der Kabine lebt Führungskraft Nübel Professionalität vor. Auf dem Rasen strahlt er Ruhe und Stabilität aus. Mit einer Paradenquote von 70,9 Prozent liegt er nur hinter Leverkusens Lukas Hradecky (78,9) und Frankfurts Kevin Trapp (71,7). 50,9 Prozent seiner langen Pässe kommen beim Mitspieler an. Unter allen Keepern, die mindestens die Hälfte aller Partien bestritten haben, stehen nur Wolfsburgs Koen Casteels (51,6 Prozent) und Bremens Michael Zetterer (56,4 Prozent) vor ihm. Neuer kommt zwar auf 58,5 Prozent, aber bei nur fünf Einsätzen. Mit Nübel blieben die Schwaben in 14 Partien fünfmal ohne Gegentor. Eine Anzahl, für die sie zuvor 54 Partien brauchten.

Friede, Freude, Sonnenschein, wenn da nicht die unklare Zukunft des 27-Jährigen wäre. Nachdem er nur bis 2024 ausgeliehen ist, sein Vertrag in München noch bis 2025 läuft und keine Kaufoption vereinbart ist, geht man momentan davon aus, dass Nübel weiterzieht. Um den Keeper halten zu können, bräuchte der VfB erst dessen Einverständnis. Eine Leihe wäre nur möglich, wenn Nübel in München verlängern würde. Eine Rückkehr scheint ausgeschlossen, nachdem Neuer (37) und Stellvertreter Sven Ulreich (35) bis 2025 unterschrieben haben.

Ein Kauf, der aktuell mit einem Transferwert von rund acht Millionen Euro angesetzt wird, verbunden mit einem mittleren einstelligen Millionengehalt erscheint für den VfB unmöglich. Die Schwaben versuchen es mit anderen Anreizen: mit dem Ausblick auf einen sicheren Startplatz, einer außergewöhnlichen Stadionatmosphäre, einer aufstrebenden Mannschaft und möglicherweise sogar internationalem Fußball in der nächsten Saison. "Wir haben es nicht allein in der Hand. Aktuell herrschen geklärte Verhältnisse", so Wohlgemuth. Man sei allerdings "mit Alexander und seinem Management im dauerhaften Austausch. Es besteht eine klare beidseitige Wertschätzung".

Sollte aus Wunsch keine Wirklichkeit werden und Keepertalent Dennis Seimen (18) in den Augen der Verantwortlichen ein weiteres Jahr Entwicklungszeit brauchen, stünde der VfB wieder am Ausgangspunkt des Sommers. Als man einen erfahrenen Übergangskeeper suchte, in dessen Schatten der als künftige Nummer 1 auserkorene Jungprofi ohne Druck an seinen Qualitäten arbeiten kann.