Nübel über Rückkehr: "Spielpraxis möchte ich nicht mehr missen"

Alexander Nübel knüpft seine Rückkehr zum FC Bayern an Bedingungen und hätte sich seit seinem Wechsel zur AS Monaco mehr Kontakt mit Münchens Torwarttrainer gewünscht.

2020 ging Alexander Nübel wie Manuel Neuer neun Jahre zuvor den Weg von Schalke zu Bayern München. Doch an Bayerns Nummer 1 führte kein Weg vorbei und er wurde erst einmal zum Bankdrücker. Trotzdem unterstrich er im "Aktuellen Sportstudio", dass er den Wechsel nie bereut habe. "Als Leistungssportler willst du wissen, wie hoch es gehen kann. Du willst halt wissen, wie die tagtäglich arbeiten", erklärte Nübel. "Den Schritt habe ich ganz bewusst gemacht und ihn nicht bereut. Das war kein schlechter Schritt. Es ist ein anderes Level und Niveau, wenn du dort trainierst." So habe er vor allem das Mindset des täglichen Trainings aus der Zeit mitgenommen.

Die fehlende Spielpraxis wurde für den mittlerweile 26-Jährigen zur Triebfeder, um 2021 auf Leihbasis zur AS Monaco zu wechseln. "In den Spielen entwickelt man sich anders als im Training", erklärte der Keeper seine Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile "läuft alles gut, ich habe mich gut entwickelt und bin ganz klar ein anderer Torwart".

Im Sommer endet die Leihe mit den Monegassen, einer Rückkehr an die Säbener Straße in diesem Winter stimmte der Verein nicht zu. "Die wollten mich nicht gehen lassen. Das war auch ein gutes Zeichen in meine Richtung. Ich habe viel Selbstvertrauen dort von der Führung bekommen", erzählte Nübel. Wie geht es also weiter? Denn während der FC Bayern bis vor wenigen Tagen im Tor einen Engpass hatte, könnte es in der neuen Saison eng werden. Mit Yann Sommer, Manuel Neuer und Nübel stehen dann im Optimalfall drei Toptorhüter zur Verfügung.

Kritik an Torwarttrainer Tapalovic

Einen Austausch mit dem FC Bayern gibt es zwar, allerdings nicht mit Torwarttrainer Toni Tapalovic. "Es war nicht viel Kontakt vorhanden. Davor hatten wir ein normales Verhältnis", beschrieb Nübel die Situation. "Ich glaube schon, dass man sich ab und zu hätte austauschen können über die Situation wie es läuft, aber das war nicht der Fall." Man könne viele Dinge aus der Welt schaffen, wenn man miteinander spreche. Immerhin gibt es einen Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamdizic ("Sie sehen meine Entwicklung positiv").

Spielpraxis als oberstes Gebot

"Im Sommer werden wir natürlich Gespräche führen, was am Sinnvollsten ist. Es ist alles offen", sagte Nübel, stellte aber klar: "Ich habe gemerkt, wie wichtig Spielpraxis ist und das möchte ich nicht mehr missen." Eine Rückkehr als Nummer 2 schloss er damit aus. Da Sommers Vertrag bis 2025 läuft und Neuer noch bis mindestens 2024 in München unter Vertrag stehen, dürfte es also kompliziert für Nübel werden, dessen Arbeitspapier beim FC Bayern allerdings auch noch bis 2025 läuft. Das letzte Wort liegt damit beim Klub.

Auf die Frage, ob denn die Nummer 1 beim FC Bayern zu werden überhaupt noch ein Ziel sei, sagte Nübel: "Auf jeden Fall, weil es ist ein Top-3-Verein der Welt."