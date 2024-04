Nübel soll in München verlängern - und vorerst in Stuttgart bleiben

Alexander Nübel (27) wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern. Auf Leihbasis soll der Schlussmann aber weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.

Dass der VfB Stuttgart Alexander Nübel gerne über diese Saison hinaus halten würde, ist seit längerem bekannt. Auch der Schlussmann konnte sich bis zuletzt einen Verbleib am Neckar gut vorstellen, nannte die Schwaben eine "sehr, sehr gute Option". Wie die Bild am Mittwoch nun berichtete, haben sich der FC Bayern - Nübels Stammverein - und der VfB auf ein erneutes, einjähriges Leihgeschäft verständigt. Gleichzeitig soll Nübel aber einen neuen, langfristigen Vertrag bis 2030 an der Säbener Straße unterschreiben.

Beim Rekordmeister wäre Nübels Vertrag noch bis Sommer nächsten Jahres gültig. Weil zu diesem Zeitpunkt aber auch der Kontrakt von Manuel Neuer ausläuft, ist eine dauerhafte Rückkehr nach München im Bereich des Möglichen. Ebenso aber auch eine Verlängerung Neuers um ein weiteres Jahr.

2020 holte Bayern den 1,93-Meter-Mann ablösefrei vom FC Schalke, verlieh ihn ein Jahr später aber für zwei Jahre nach Monaco. Im vergangenen Sommer folgte die Rückkehr nach Deutschland, wo Nübel beim VfB eine starke Saison spielt. Wettbewerbsübergreifend stand der Keeper 29-mal zwischen den Pfosten und blieb dabei zwölfmal ohne Gegentor (kicker-Notenschnitt in der Bundesliga: 3,02).

Im anstehenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte der gebürtige Paderborner aber ausfallen, ihn plagen muskuläre Probleme, wodurch er zweimal das Teamtraining verpasste. Ein Einsatz scheint zwar noch nicht gefährdet, doch Nübel läuft die Zeit davon. Sollte er es bis zum Aufeinandertreffen mit der SGE nicht schaffen, dürfte ihn Fabian Bredlow vertreten, der seinen Infekt auskuriert hat.