Nübel: Nein zu Bayern, wenn Neuer bleibt

Alexander Nübel sprach in Monaco über seine Zukunft. In München sieht er sie eher nicht. Allerdings ist ein Comeback beim FC Schalke 04 für ihn vorstellbar, irgendwann.

Die derzeit gültigen Vertragsinhalte sagen es klar: Alexander Nübel (25) ist noch bis Ende der Saison 2022/23 vom FC Bayern an AS Monaco ausgeliehen. "Ich bleibe in Monaco noch anderthalb Jahre", sagt der Torhüter selbst, "Stand jetzt, kehre ich 2023 zurück." Allerdings hat er selbstverständlich die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters im südlichen Frankreich mitbekommen, den bis 2023 laufenden Vertrag mit Manuel Neuer (36) um eine weitere Spielzeit, also bis 2004, zu verlängern.

Wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme. Alexander Nübel

Zu dieser Konstellation hat Nübel eine klare Meinung. "Wenn Manuel noch da ist", sagt er, "glaube ich, wird das nichts mehr." Dann müsse mit dem FC Bayern abgesprochen werden, "wie wir da die beste Lösung finden, aber ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme." Die Saison 2020/21 mit lediglich vier Pflichtspieleinsätzen für den FCB hat er noch nicht vergessen. Eine weitere Periode auf Leihbasis wie die aktuelle "kann man überlegen", sagt Nübel, findet ein solches Modell aber "schwierig". Vielmehr sei er "grundsätzlich dafür, dass ich generell einen anderen Weg einschlage".

Oder es müsste noch einmal abgesprochen werden, welche Vereine infrage kämen "und wie es dann mit der Zukunft in München aussieht". Er sei "grundsätzlich dafür offen", sagt der Torhüter, er "tendiere aber zu einer richtigen Entscheidung". Dabei ist der FC Bayern für ihn weiter eine Option. "Wenn ich dort die Möglichkeit habe, die Nummer 1 zu sein, würde ich niemals nein sagen", erklärt er. "Vielleicht hat sich die Sichtweise ein bisschen verändert, dass andere Möglichkeiten auch noch zur Debatte stehen." Es muss also nicht mehr einzig und allein der FC Bayern sein.

Vorzeitiger Abschied aus Monaco? "Da müsste schon sehr viel passieren"

Mit einem vorzeitigen Abschied aus Monaco schon zum Ende der laufenden Runde "habe ich mich gar nicht beschäftigt", sagt Nübel, zudem müssten da erst AS Monaco und Bayern München zustimmen. "Da müsste schon sehr viel passieren." Mit einer solchen Entwicklung rechnet der Keeper nicht.

Vom Traum von einer speziellen Liga, ob Premier League in England oder La Liga in Spanien, sind Nübels Profi-Perspektiven nicht eingegrenzt. Das Gesamtpaket mit Verein und Torwarttrainer müsse stimmen. Auch die Champions League, die für seine monegassische Mannschaft nach sieben Siegen hintereinander in der kommenden Saison möglich ist - der Klub steht auf Platz 4, punktgleich mit dem Dritten Rennes und drei Zähler hinter dem Zweiten aus Marseille - "ist immer ein Ziel für mich", jedoch keine Voraussetzung beider Wahl des Arbeitgebers.

Klipp und klar antwortet Nübel auf die entsprechende kicker-Frage: "Ich kann mir auch vorstellen, in die Bundesliga zurückzukehren, wenn der Verein nicht Bayern München heißt. Auf jeden Fall."

"Hoffe, bete und fiebere mit": Liebeserklärung an Schalke 04

Eine Liebeserklärung gibt er derweil an seinen vorherigen Klub FC Schalke 04 ab. "Ich hoffe und bete und fiebere mit, dass der Verein hochgeht", sagt er und hofft, dass die Rückkehr in die Bundesliga schon an diesem Wochenende gelingen möge. "Ich liebe diesen Verein", betont Nübel nach dem nicht ganz so harmonischen Abschied 2020 und bezieht ein Comeback dort in seine beruflichen Pläne ein, "in den nächsten ein, zwei Jahren eher nicht", aber was "zum Ende meiner Karriere oder in drei, vier Jahren" passieren werde, sei offen.

Für den 17-maligen Keeper der deutschen U 21 muss natürlich auch die Nationalmannschaft ein Thema sein, zumindest im Hinterkopf. Mit einer Teilnahme an der WM in Katar habe er sich "nullkommanull beschäftigt" und "keine Hoffnung". Es gebe "keinen Austausch" mit dem DFB - für ihn verständlich, "wir haben super Torhüter in Deutschland, die alle auf hohem Niveau spielen". Zudem warte er selbst "nicht jeden Tag auf einen Anruf".

Aber was ist nach der WM 2022? Da sei die Situation "offen" und würde über die Leistung entschieden. Und da habe er sich bei seinem Auslandspraktikum dank der permanenten Spielpraxis als Persönlichkeit, in der Kommunikation und im Bereich des Selbstvertrauens gesteigert.