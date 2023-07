Nübel: "Dann spielt das Geld keine Rolle mehr"

Alexander Nübel wechselte auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Nun sprach der 26-Jährige über seine Ambitionen und Beweggründe.

Er will sich in Stuttgart wieder in den Fokus spielen: Alexander Nübel. IMAGO/Sportfoto Rudel

Einst galt Alexander Nübel als hoffnungsvollstes Torhütertalent in Deutschland - und wechselte 2020/21 zum FC Bayern München, wo er aber nicht an Manuel Neuer vorbeikam. Es folgte eine zweijährige Leihe nach Monaco, ehe er jetzt in Stuttgart wieder durchstarten möchte.

Lautstarke Ansagen vermied Nübel am Donnerstag bei seinem ersten öffentlichen Training im Stuttgarter Neckarpark mit dem VfB jedoch. "Ich gebe Vollgas und dann versuche ich, mein Bestes zu geben", sagte Nübel. "Und dann hoffe ich, dass ich auch spiele." Der 26-Jährige weiß um die Konkurrenz mit Fabian Bredlow (28) und Talent Dennis Seimen (17) - und das Trainer Sebastian Hoeneß das letzte Wort in der T-Frage hat.

Nübel schaut jedoch nur auf sich selbst und erklärte, was er verändern möchte. So wolle er "wieder mutiger und auf dem Platz und auch lauter kommunizieren". Nübel betonte, dass ihm schnell klar war, dass er zum VfB wechseln wollte, die Aufgabe sei "super attraktiv", wenngleich er sich völlig darüber im Klaren ist, dass er Stand jetzt am Saisonende wieder nach München muss, wo er schließlich noch bis 2025 gebunden ist.

Dass er in München nicht bleiben wollte, daraus machte Nübel kein Geheimnis, auch weil seine sportlichen Perspektiven an der Säbener Straße quasi nicht vorhanden waren. "Ich habe immer offen darüber gesprochen, dass ich weg möchte", gestand der Torhüter und war daher auch zu finanziellen Einbußen bereit.

Perspektivisch ist das sicher ein Thema für mich. Alexander Nübel über die Nationalelf

"Dann spielt das Geld keine Rolle mehr", sagte der gebürtige Paderborner. Wichtig sei nun, mit seiner neuen Mannschaft "einen guten Saisonstart hinzulegen, damit man da vielleicht eine kleine Dynamik entfachen kann". Bei den VfB-Fans kommt das natürlich gut an, in Scharen drängelten die Anhänger sich, um ein Autogramm des Torhüters zu erhalten.

In Zukunft möchte Nübel auch wieder ein Kandidat von Bundestrainer Hansi Flick werden, doch er weiß, dass dies im Moment "schwierig" sei. "Perspektivisch ist das sicher ein Thema für mich", wird Nübel in der "Bild" zitiert, wo er aber auch erklärt, dass ihm die DFB-Elf keine Kopfschmerzen bereitet: "Ich bin noch jung, kann mich weiterentwickeln. Am Ende wird man sehen, ob ich irgendwann mal für die Nationalelf spielen darf. Ich denke aber nicht jeden Tag darüber nach oder liege schlaflos im Bett."