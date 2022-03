'NRaseck' und Guild gewinnen zweiten FGS Masters Cup

Niklas 'NRaseck' Raseck hat mit Guild Esports beim zweiten FGS Masters Cup triumphiert. Deutlich mitreißender als die Endspiele war jedoch das Halbfinale gegen NEO.

Mit Excel Esports war am 7. März der erste Sieger eines FGS Masters Cup gekürt worden, die Turnierreihe wird im laufenden Monat immer montags ausgetragen und stellt EAs Teamelite vor. In der zweiten Woche darauf ruhten alle Augen aus deutscher Sicht auf dem Halbfinale zwischen Guild Esports und Nomen Est Omen (NEO).

Aufseiten der Beckham-Organisation trat der Deutsche Niklas 'NRaseck' Raseck gemeinsam mit dem Argentinier Nicolas 'nicolas99fc' Villalba an, für NEO gingen die beiden eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense an den Start. Drei der besten deutschen FIFA-Profis in einer Begegnung.

Guild trotz Dominanz ohne Hinspielsieg

Guild dominierte das Halbfinalhinspiel über weite Strecken und ging im zweiten Versuch bereits in der 12. Minute in Führung. NEO hatte in der ersten Halbzeit massive Probleme, 'NRaseck' und 'nicolas99fc' hätten mehrfach erhöhen können - 'DullenMIKE' und 'Hensoo' kamen erst kurz vor der Pause zur ersten Gelegenheit.

Auch aus der virtuellen Kabine kam Guild überlegen, die Kräfteverhältnisse verschoben sich im Laufe des zweiten Durchgangs aber. Wenige Minuten vor Anbruch der Schlussphase schlug NEO etwas glücklich durch die Mitte zu (73.) und glich aus, kurz vor dem Abpfiff musste der Guild-Keeper sogar das Remis noch retten (83.).

NEO stark verbessert im zweiten Match

Im Rückspiel waren Neuhausen und Hense von Beginn an in der Partie, nach einer ersten vergebenen Großchance (15.) mündete ein Traumpass ins 1:0 (21.). Guild ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken und antwortete zügig: Ein fragwürdiger Elfmeter bescherte Raseck und Villalba den Ausgleich (32.).

In die Pause ging es mit 1:1 jedoch nicht, in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs meldete sich NEO per Kopf nochmal zu Wort und ging wieder in Front (45.+2). Die zweite Hälfte war geprägt von sehenswerten Angriffen in beide Richtungen: Sowohl NEO (54./79.) als auch Guild (71.) waren einem weiteren Treffer teils sehr nahe.

4:3-Drama nach 210 In-Game-Minuten

Den Lucky Punch setzte das Beckham-Team, in der 83. Minute fand eine Flanke von der rechten Seite den Kopf des Mitspielers und dieser wiederum das Netz des NEO-Gehäuses - 2:2 nach regulärer Spielzeit. In der Verlängerung war Guild wieder am Drücker, konnte zwei große Möglichkeiten (93./102.) aber nicht verwerten.

Die Entscheidung fiel somit im Elfmeterschießen, in dem 'NRaseck' und 'nicolas99fc' mit dem ersten Versuch direkt ins Hintertreffen gerieten. NEO hingegen verwandelte drei Strafstöße in Folge, zeigte dann aber Nerven: Mit dem vierten Elfmeter konnte Guild ausgleichen, der Fehlschuss zum Fünften besiegelte das NEO-Aus.

Spätes 1:0 reicht Guild gegen Team Gullit

Somit zog Guild nach der extrem engen Halbfinalentscheidung in die Endspiele gegen Team Gullit mit Olle 'Ollelito' Arbin und Levi 'Levi' de Weerd ein, die zuvor Ajax Amsterdam (2:0 und 3:2) ausgeschaltet hatten. Das Finale hatte deutlich weniger Aufregung zu bieten, obwohl sich der Ausgang ähnlich knapp gestaltete.

Ein Last-Minute-Treffer im Hinspiel genügte 'NRaseck' und 'nicolas99fc', um sich die FGS Masters-Krone per 1:0 zu schnappen - und ein Preisgeld in Höhe von 15.000 US-Dollar gewinnen. Der kommende Montag muss ohne deutsche Beteiligung auskommen: DUX Gaming und Team Heretics sowie Mkers und Team Falcons treffen aufeinander.