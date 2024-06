Nowitzkis Fußstapfen im Blick: Kleber kann Historisches schaffen

Maximilian Kleber hat mit dem Einzug ins Finale schon Geschichte geschrieben. Er könnte diese nun noch weiter fortführen - und damit auf den legendären Dirk Nowitzki folgen.

Greift nach dem NBA-Titel: Maximilian Kleber. NBAE via Getty Images

Zum Ende der Serie gegen die Minnesota Timberwolves wurde Maximilian Kleber endlich wieder fit. Aufgrund einer Anfang Juli erlittenen Schulterverletzung verpasste er die komplette Zweitrunden-Serie gegen die Oklahoma City Thunder, auch die ersten drei Duelle mit den Wolves in den Western Conference Finals. Im ersten Spiel nach seinem Comeback stand er 13 Minuten auf der Platte, in der zweiten Partie waren es deren neun. Summiert machte der Deutsche fünf Punkte. Nach dem klaren 124:103 bei den Timberwolves durfte der Würzburger den Einzug in die NBA Finals bejubeln.

Damit hat Kleber schon jetzt Geschichte geschrieben, denn er ist erst der vierte deutsche Spieler, der es in die NBA Finals geschafft hat. Dirk Nowitzki hat direkt jeder im Kopf, der lange Blonde stand zweimal in den Finals, schnappte sich schließlich 2011 gegen LeBron James und die Miami Heat den Titel. Der bis dato letzte für die Mavs und zugleich die letzte Finalteilnahme der Texaner, die es nun 13 Jahre später wieder in die Finals geschafft haben.

Die jüngeren Basketballfans dürften sich auch an Daniel Theis erinnern. Der 32-jährige Big Man schaffte es vor zwei Jahren mit den Boston Celtics bis in die NBA Finals, damals waren die Golden State Warriors zu stark.

Um den vierten deutschen Spieler zu finden, der ebenfalls in den Finals stand, muss man einige Jahre zurückgehen. Detlef Schrempf spielte im Jahr 1996 mit seinen Seattle SuperSonics um den Titel, damals waren allerdings die Chicago Bulls um den legendären Michael Jordan eine Nummer zu groß. Heißt: Bisher hat mit Nowitzki erst ein deutscher Spieler die NBA-Trophäe gewonnen.

Kleber könnte in Nowitzkis Fußstapfen treten

Kleber hat nun die Chance, Geschichte zu schreiben und beim selben Team in die Fußstapfen Nowitzkis zu treten. Der 32-Jährige hatte keine leichte Zeit, kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen und verpasste wegen eines Disputs mit Dennis Schröder die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, als sich Deutschland sensationell den Titel schnappte.

Nun will Kleber, der seit 2017 bei den Mavericks spielt, sich im Duell mit den Boston Celtics den Titel holen. Leicht wird das keinesfalls, die Kelten sind favorisiert. "Nach dem vergangenen Sommer und der folgenden WM, all den Jahren mit den vielen Verletzungen … Wenn er jetzt seine Karriere mit dem NBA-Titel krönt: Das wäre ein Basketballmärchen", schrieb der deutsche Basketball-Experte André "Dré" Voigt auf X und sprach damit wohl vielen deutschen Basketball-Fans aus dem Herzen.