Nowitzki sieht Hamburg-Pleite - Ulm düpiert Würzburg

Unter den Augen von Dirk Nowitzki hat Brose Bamberg in Hamburg ein wichtiges BBL-Spiel gewonnen und dockt an den Play-off-Plätzen an. Würzburg war gegen Ulm letztlich chancenlos.

Hoher Besuch in der Hansestadt: Dirk Nowitzki brachte den Towers kein Glück. picture alliance/dpa/Markus Tischler