Nowitzki: "Franz Wagner hat uns alle überrascht"

Für die Heim-EM kann Deutschland womöglich auf alle sieben NBA-Profis zählen. Botschafter Dirk Nowitzki ist vor dem Turnier vor allem von einem begeistert.

Den Blick von oben ist Dirk Nowitzki mit seinen 2,13 Metern gewohnt. Den Blick von ganz oben aus fast 100 Metern Höhe auf die Innenstadt von Köln, den Rhein und den Dom genoss die Basketball-Legende am Dienstagvormittag aber trotzdem sichtlich und berichtete sogar schmunzelnd, wie er rund um die Premiere seines Kinofilms "Der ganz große Wurf" vor einigen Jahren auch mal mit "ein paar Kölsch zu viel" am Wahrzeichen der Stadt vorbeigelaufen ist.

Die Aussicht von der dem Dom gegenüberliegenden Seite der 28. Etage des gläsernen Hochhauses KölnSky geht auf die Lanxess-Arena, in der Nowitzki, vor allem aber seine Nachfolger im Dress des deutschen Nationalteams in diesem Jahr noch im Fokus stehen werden. Vom 1. bis 18. September findet auch hier die Eurobasket 2022 statt, die DBB-Auswahl trifft in ihrer Vorrundengruppe auf Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien und Herzegowina - und will sich für die K.-o.-Spiele in Berlin qualifizieren. Die anderen Gruppenpartien werden in Prag, Mailand und in der georgischen Hauptstadt Tiflis gespielt.

Nowitzki ist einer der Botschafter des Turniers und hofft natürlich, dass "die deutsche Mannschaft ein tolles Turnier spielt". Die Chancen dafür sieht er durchaus: "Ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial haben". Hinter dem Team liege ein "toller Sommer mit den Olympischen Spielen, das hätte vorher keiner gedacht ohne ein paar von den NBA-Spielern". In Tokyo war das Team bis ins Viertelfinale gekommen. "Da wurde ein großer Schritt gemacht im letzten Jahr", sagt der 43-Jährige, weiß aber auch um ein Handicap, das er der Mannschaft selbst beschert hat: "Das ist eine schwere Gruppe, die ich ausgelost habe."

"Es gibt keinen ganz großen Favoriten"

Das Faustpfand soll der Heimvorteil werden, möglichst mit voller Halle und ebenso begeisterndem wie begeistertem Publikum. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Atmosphäre und hoffe, dass sich das Team unter den ersten Vier platziert und nach Berlin kommt. Dann ist alles möglich, es gibt keinen ganz großen Favoriten." Es sei "eine sehr gute Wahl, hier in der Vorrunde zu spielen. Ich hoffe, dass die Fans das Team in der schweren Gruppe tragen können."

Die sportlichen Voraussetzungen sieht Nowitzki ohnehin: "Für einen Erfolg braucht man vor allem Talent, das haben wir auf jeden Fall. Das Potenzial ist da, aber nur ein guter Kader reicht nicht." Denn es kommt auch auf andere Fragen an: "Wie läuft die Vorbereitung? Wie spielen die Jungs zusammen? Wie gut ist die Chemie? Sind alle topfit? Und ein Quäntchen Glück gehört immer dazu."

Stoßen alle sieben NBA-Profis zum Team?

Und noch ist offen, wer von den inzwischen sieben deutschen NBA-Profis mitspielen wird. "Wir haben noch keine Zusagen, aber alle haben signalisiert, dass sie dabei sein wollen", verriet DBB-Vizepräsident Armin Andres. Bundestrainer Gordon Herbert ist derzeit in den USA und spricht mit Franchises wie Spielern. "Wir wollen die bestmögliche Mannschaft bringen. Die Heim-EM ist da eine zusätzliche Motivation", sagt Andres: "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Top-Mannschaft präsentieren werden können."

Vor allem einen der Deutschen in der besten Basketball-Liga der Welt beobachtet Nowitzki genau: "Überrascht hat uns alle Franz Wagner, der spielt eine Riesen-Saison." Einmal hat der frühere NBA-Superstar den 20-Jährigen von den Orlando Magic live in Brooklyn spielen sehen: "Er ist ein toller Allroundspieler und das in seinem Alter. Es wird uns noch eine Menge Spaß bringen in den kommenden Jahren."