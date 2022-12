Novum nach der WM: Moriyasu bleibt Nationaltrainer Japans

Hajime Moriyasu hat seinen Vertrag als Nationaltrainer Japans verlängert. Der 54-Jährige sorgte dabei für ein Novum.

Es ist das erste Mal, dass ein Trainer der japanischen Nationalmannschaft nach einer Weltmeisterschaft im Amt bleibt - Argumente für eine Weiterbeschäftigung bis 2026 hat Hajime Moriyasu allerdings reichlich gesammelt. Zwar sind die Samurai Blue denkbar knapp im Achtelfinale am späteren Bronzemedaillengewinner Kroatien (1:3 i.E.) gescheitert und schrammten damit knapp am erstmaligen Viertelfinal-Einzug vorbei. Doch durch Siege gegen Deutschland (2:1) und Spanien (2:1), der den Japaner letztlich sogar Rang eins in der Gruppe E einbrachte, begeisterte das Moriyasu-Team in der Gruppenphase. Nach dem WM-Aus wurde die Mannschaft, die unter anderem aus acht Profis aus Deutschland bestand, euphorisch in der Heimat empfangen. Verbandsboss Kozo Tashima schwärmte, dass Moriyasu "den internationalen Status des japanischen Fußballs erhöht hat".

Keine Überraschung also, dass der Verband eine weitere Zusammenarbeit mit dem Auswahlcoach anstrebte. Und der ehemalige Profi (35 Länderspiele) stimmte einer Vertragsverlängerung bis zur WM 2026, die in Kanada, den USA und Mexiko stattfinden wird, nun auch zu. "Das ist wirklich die Arbeit, die mich am meisten erfüllt", erklärte er während einer Pressekonferenz in Tokio: "Es ist ein Job, der mir die Chance gibt, auf der internationalen Bühne zu konkurrieren und stolz darauf zu sein, Japaner zu sein. Deshalb habe ich mich entschieden, das Angebot der JFA anzunehmen."

Moriyasu sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: "Die Spieler haben uns etwas gezeigt, was wir noch nie zuvor gesehen haben, indem sie ehemalige Champions wie Deutschland und Spanien geschlagen haben." Schon kurz nach dem WM-Aus hatte der erfahrene Coach den "Start einer neuen Ära" prophezeit. Die begonnene Entwicklung soll fortgesetzt werden, noch vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika findet 2023 die Asienmeisterschaft in Katar statt. Und dort hat Japan noch eine Rechnung offen.

Gegen den WM-Gastgeber hatte Moriyasu, der als Vereinscoach Sanfrecce Hiroshima zu drei Meisterschaft geführt hat, seinen bislang größten Erfolg als Trainer vor drei Jahren verpasst: Im Finale der Kontinentalmeisterschaft 2019 unterlag er mit seinem Team Katar überraschend 1:3.