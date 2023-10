Novum in Freiburg: Gelbe und Gelb-Rote Karten für rauchende Zuschauer

Der SC Freiburg will bei Heimspielen neue Wege in puncto Nichtraucherschutz gehen. Wie die Breisgauer bekanntgaben, kann es fortan für Zuschauer Gelbe und Gelb-Rote Karten geben - mit entsprechenden Konsequenzen.

In einer Mitteilung verwiesen die Freiburger darauf, dass "sich der Sport-Club seit langem für die Gesundheitsförderung einsetzt" und man dies nun noch einmal verstärken möchte. Im Fokus: rauchende Zuschauer. "Besuchende, die wiederholt das auf den Tribünen im Europa-Park-Stadion geltende Rauchverbot missachten, können ab sofort mit einer Gelben Karte verwarnt werden", schreibt der Bundesligist in einer Mitteilung und verweist darauf, dass es "insbesondere auf den Sitzplatztribünen kaum eine Möglichkeit gibt, sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen."

In Freiburg gilt bei Heimspielen des Sport-Clubs schon länger auf allen Steh- und Sitzplätzen ein Rauchverbot - nur in den Umläufen ist der "Genuss" von Glimmstängeln erlaubt. Allerdings hielten sich Besucher nicht immer an das geltende Verbot, sodass der Klub nun mit der neuen Karten-Methode für mehr Disziplin sorgen möchte.

Platzverweis für Fans möglich

Die Freiburger fordern Rücksichtnahme seitens ihrer paffenden Zuschauerschaft. "Bitte nehmt Rücksicht auf die Nichtraucher/innen, nutzt die für das Rauchen freigegebenen Bereiche im Stadion, insbesondere im Umlauf - und handelt euch keine Karte ein", heißt es weiter.

Und wer sich nicht daran hält, dem drohen künftig Strafen - und die haben es in sich. "Wer trotz Gelber Karte erneut bewusst gegen die Hausregeln verstößt und dabei erwischt wird, bekommt konsequenterweise Rot und kann des Stadions verwiesen werden." Keine Angaben machte der Klub, wie man gedenkt, mit Wiederholungstätern umgehen zu wollen.

Ob es schon im kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) auf den Tribünen bereits eine Ampelkarte geben wird, wird sich zeigen.