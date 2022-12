Novum für Peterka bei emotionalem Sieg - Stützle trifft

Auch dank JJ Peterka gelingt den Buffalo Sabres ein emotionaler Heimsieg, Alex DeBrincat lässt auch Tim Stützle jubeln, und Aleksander Barkov punktet fünffach. Die NHL am Freitagmorgen.

Schneesturm "Elliott" hat in den USA in den vergangenen Tagen zahlreiche Tote gefordert. Auch Buffalo war schwer getroffen worden. Umso emotionaler fiel in der Nacht zum Freitag (MEZ) der Heimsieg der Sabres aus, deren beide Partien seit dem 19. Dezember verlegt worden waren.

Mit 6:3 bezwangen die Sabres die Detroit Red Wings um Moritz Seider, denen einen Tag nach dem Comebacksieg bei den Pittsburgh Penguins - 5:4 nach 0:4 - keine weitere Aufholjagd gelang. Kyle Okposo traf dreimal, Casey Mittelstadt doppelt für die Hausherren, die ihre Gäste im KeyBank Center nach einer 5:0-Führung im Schlussdrittel noch einmal auf 5:3 herankommen ließen.

"Wir wollen in dieser Stadt spielen und uns als Teil der Gemeinschaft fühlen", sagte Okposo hinterher. "Wir versuchen, ein Teil des Klebers zu werden, der diese Gemeinschaft heilt und zusammenhält. Wir haben versucht, das heute Abend auf dem Eis zu zeigen."

Verteidiger JJ Peterka gelang dabei ein Novum: Erstmals bereitete der 20 Jahre junge Münchner zwei Treffer in einem NHL-Spiel vor. Insgesamt kann er nun sieben Tore und zehn Assists in dieser Saison vorweisen. Durch den fünften Sieg in Serie rückte Buffalo in der Atlantic Division bis auf einen Punkt an die Red Wings heran, bleibt aber Tabellenfünfter.

Bescheidener DeBrincat lässt Stützle & Co. jubeln

Zum immerhin zweiten Mal hintereinander jubelten die Ottawa Senators, für die Tim Stützle sein zwölftes Tor im 31. Saisonspiel erzielte. Matchwinner beim 4:3-Sieg nach Verlängerung bei den Washington Capitals war aber ein anderer: Nachdem Stützle auf 2:3 verkürzt hatte (40.), erzwang Alex DeBrincat mit seinem Ausgleich in der 55. Minute zunächst die Verlängerung, um diese dann auf Vorlage von Claude Giroux nach 91 Sekunden zu entscheiden.

"Das Tor gehört ihm, ich war nur da, um die Früchte zu ernten", sagte DeBrincat, der damit in seinen letzten drei Auftritten viermal getroffen hat. Die Capitals, die im Gegensatz zu den Senators weiterhin auf Play-off-Kurs steuern und zuvor fünfmal am Stück gewonnen hatten, waren durch das 23. Saisontor von Alex Ovechkin in Führung gegangen.

Barkov meldet sich mit fünf Scorerpunkten zurück

Neben Okposo gab es an diesem NHL-Abend noch einen weiteren dreifachen Torschützen: Aleksander Barkov meldete sich nach seiner Knieverletzung, die ihn drei Partien gekostet hatte, mit drei Treffern und zwei Vorlagen furios zurück und führte die Florida Panthers nach zuvor zwei Niederlagen zu einem 7:2-Heimsieg gegen das neue Atlantic-Division-Schlusslicht Montreal Canadiens.

Zum bereits siebten Mal in Folge punkteten die Los Angeles Kings, die sich bei Titelverteidiger Colorado Avalanche mit 5:4 im Penaltyschießen durchsetzten. Während Colorado in der Central Division weiter um einen direkten Play-off-Platz bangen muss, bleiben die Kings in der Pacific Division komfortabler Zweiter.