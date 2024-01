Novum für Müller und Kimmich: Welche Negativserien Werder gegen Bayern beendet hat

In jüngerer Vergangenheit war Werder Bremen Bayerns Lieblingsgegner. Mit dem Sieg in der Allianz-Arena verpufften nun aber zahlreiche Rekorde.

5601. So viele Tage liegen zwischen den letzten zwei Werder-Siegen gegen den FC Bayern. Allein die Namen der Torschützen vom 5:2-Sieg in der Allianz-Arena am 20. September 2008 belegen, wie lange SVW-Fans auf eine Wiederholung warten mussten. Nach 67 Minuten führte Bremen seinerzeit dank Doppeltorschütze Markus Rosenberg, Naldo, Mesut Özil und Claudio Pizarro mit 5:0, ehe Tim Borowski per Doppelpack Schadensbegrenzung betrieb. Spieler des Spiels: Özil mit einer 1,0. Bei der Klinsmann-Elf erhielten Keeper Michael Rensing, Martin Demichelis, Lucio, Mark van Bommel und Luca Toni die kicker-Note 6.

Obwohl Thomas Müller im August 2008 sein Bundesligadebüt gefeiert hatte, stand der damals 19-Jährige nicht im FCB-Kader. Er hätte sich sonst früh mit einem Gefühl vertraut machen können, dass er bislang noch nicht kannte. Gegen Werder Bremen ein Bundesligaspiel zu verlieren.

Keines seiner 25 Duelle mit Bremen (22 Siege, drei Remis) hatte der inzwischen 34-Jährige verloren, diese Serie war Bundesligarekord. Noch nie blieb ein Spieler so lange am Stück ungeschlagen gegen einen Verein. Umso bitterer für Müller, dass sein Klub "ein bisschen drum gebettelt" habe, wie der in der 64. Minute eingewechselte Angreifer erklärte. Auch für Joshua Kimmich endete ein Rekord. Er hatte jedes seiner 14 Duelle mit Werder bislang gewonnen. Kein anderer Spieler traf in der Bundesligageschichte so oft auf einen Gegner und blieb dabei immer siegreich.

Bayern war 28 Spiele unbesiegt

Ein paar Spiele hatte Müller verpasst, insgesamt blieb der FCB sogar 28 Spiele unbesiegt (24 Siege, vier Remis), es war die längste Ungeschlagen-Serie eines Teams gegen einen Verein in der Bundesligageschichte. In den vergangenen 24 Partien hatte Bremen übrigens gerade mal ein Remis holen können.

Wie unwahrscheinlich gerade ein Bremer Sieg ohne Gegentor war, zeigen zahlreiche weitere Statistiken. Bayern hatte 65 Heimspiele in Folge jedes Mal ein Tor erzielt und seine eigene Rekordserie von Oktober 1970 bis September 1974 gerade erst überboten. Der FCB erzielte in den jüngsten elf Heimspielen gegen Werder 50 Tore - im Schnitt 4,5 pro Partie. Und Werder? Hatte in den jüngsten 16 Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert. In der laufenden Saison war Bayern das einzige Team neben Leverkusen, das zu Hause noch nicht verloren hatte - und Bremen das einzige neben Mainz, das auswärts noch sieglos war.

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Werder vor 2008 den Bayern schon so manches Schnippchen geschlagen hatte. Für den Rekordmeister war es die 27. Niederlage gegen Bremen, nur gegen Borussia Mönchengladbach setzte es für den Rekordmeister eine mehr.

Veljkovic droht Koos Schicksal

Zumindest ein bisschen geärgert hat sich am Sonntag womöglich Milos Veljkovic. Zwölfmal war der Bremer Innenverteidiger gegen die Bayern angetreten, zwölfmal hatte er verloren. Nur ein Spieler traf häufiger auf einen Klub, ohne je gepunktet zu haben: Ja-Cheol Koo verlor alle 13 Begegnungen gegen den FCB. Am Sonntag fehlte Veljkovic wegen Knieproblemen bei Werder.