Novum: Frappart leitet Bayerns Heimspiel gegen Kopenhagen

Erstmals wird am Mittwoch eine Schiedsrichterin ein Champions-League-Spiel des FC Bayern leiten. Stephanie Frappart weckt bei dem einen oder anderen deutschen Nationalspieler aber womöglich schlechte Erinnerungen.

Ein Novum im 381. Champions-League-Spiel des FC Bayern (die Begegnungen im Europapokal der Landesmeister mitgerechnet): Zum ersten Mal wird eine Partie in der Königsklasse der Münchner von einer Frau geleitet. Stephanie Frappart wurde von der UEFA für das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Kopenhagen am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nominiert.

Für die 39-jährige Französin ist das Spiel der erste Einsatz in der Königsklasse der Männer in dieser Spielzeit. Insgesamt wird es erst das dritte in ihrer Laufbahn sein. In der Frauen-Champions-League kommt Frappart hingegen häufiger zum Einsatz und pfiff auch dort schon Spiele mit Beteiligung des FCB.

Den deutschen Nationalspielern der Münchnern, die bei bei WM 2022 im DFB-Aufgebot standen, ist Frappart allerdings bestens bekannt - und womöglich in schlechter Erinnerung. Weniger wegen ihrer guten Leistung (kicker-Note 2,5), sondern aufgrund des Ausgangs der abschließenden Gruppenpartie gegen Costa Rica: Das 4:2 der Deutschen gegen Costa Rica reichte nämlich nicht, um in die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft einzuziehen.