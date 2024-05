Novum auf der Trainerbank: Team des TV Gelnhausen coacht sich selbst

Bei der Niederlage beim TuS Dansenberg bot sich am Samstag ein ungewohntes Bild auf der Bank des TV Gelnhausen. Statt dem Trainerteam standen zwei Spieler an der Seitenlinie.

Bei der 23:25-Niederlage fehlten beim TV Gelnhausen sowohl Chefcoach Matthias Geiger als auch Headcoach Sergej Budanow. Stattdessen lag die Trainerverantwortung bei den 24-jährigen Jonathan Malolepszy und den 22 Jahre alten Fynn Hilb. Die beiden verletzten Spieler erhielten Unterstützung von Torwart-Routinier Julian Lahme (35).

Spieler übernehmen Traineramt

Dabei war das Debüt der Spieler an der Seitenlinie alles andere als eine Notlösung. Zwar war es Chefcoach Geiger durch einen Trauerfall in der Familie und Headcoach Budanow aufgrund einer Leisten-OP nicht möglich, mit nach Dansenberg zu reisen, es wären aber noch genug andere erfahrene Trainer im Umfeld verfügbar gewesen, wie der Verein erklärt.

Jedoch haben sich die Vereinsverantwortlichen bewusst entschieden, die Mannschaft vor die Aufgabe zu stellen, sich komplett selbst zu organisieren. Aufgrund der Tabellensituation sei das sportliche Risiko dabei "überschaubar" gewesen, wie der TVG erklärt.

Malolepszy: "Kann nur den Hut ziehen"

"Ein Riesendankeschön an das gesamte Trainerteam für das entgegengebrachte Vertrauen gegenüber Fynn, Julian und mir. Auch wenn es am Ende nicht für die zwei Punkte gereicht hat, kann ich nur den Hut vor der Mannschaft ziehen. Jeder hat die nötige Verantwortung übernommen. Das hat es uns leicht gemacht", so Mannschaftskapitän Malolepszy.

Trotz der Niederlage war Headcoach Budanow aus der Ferne mit der Leistung der Spieler zufrieden: "Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Und auch wenn wir das Spiel nicht gewonnen haben, war es eine sehr gute Erfahrung für das gesamte Team, das so wieder einen Schritt in seiner Entwicklung nach vorne gemacht hat."