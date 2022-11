Nouripour: "Irans Nationalelf ist immer wieder ein Fenster nach draußen"

Das Schweigen der iranischen Nationalspieler während der Nationalhymne war ein mutiges Zeichen gegen das Mullah-Regime. Omid Nouripour über den Stellenwert der iranischen Nationalelf, regierungstreue Spieler und Mädchen-Partys bei Beckham-Spielen in den 1990ern.

Kurz vor Turnierbeginn traf der kicker den in Teheran aufgewachsenen Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour (47), zum ausführlichen Interview.

Herr Nouripour, das iranische Regime bekämpft die nach dem Tod von Mahsa Amini ausgebrochenen Proteste der eigenen Bevölkerung auf mörderische Art und Weise. Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter forderte deshalb, den Iran von der WM auszuschließen. Stimmen Sie zu?

Vorab muss ich sagen, dass ich sehr große Schwierigkeiten habe, auch die wohlmeinendsten Worte von Sepp Blatter ernst zu nehmen. Wo war sein Sinn für Menschenrechte, als er noch FIFA-Präsident war? Die Frage zum Ausschluss der iranischen Mannschaft ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könnte ein Ausschluss den internationalen Druck gegen das iranische Regime erhöhen. Andererseits sollten wir diejenigen unterstützen, die gerade gegen die Regierung auf die Straße gehen. Das iranische Exilmedium "Iran International", das vom Regime dieser Tage unbegründet als Terrororganisation eingestuft wurde, titelte nach der Auftaktpressekonferenz von Nationaltrainer Carlos Queiroz: "Jetzt beginnt der wahre Albtraum fürs Regime." Auf einer Pressekonferenz erklärte Queiroz, dass er Proteste seiner Spieler zulassen werde, weil jeder das Recht habe, sich auszudrücken.

Wie artikulierten sich die Spieler?

Bis auf zwei Spieler äußerten sich bisher alle kritisch gegenüber dem Regime, keiner singt die Nationalhymne mit oder freut sich nach Toren. Legenden wie Ali Karimi oder Mehdi Mahdavikia sagen Einladungen der FIFA zur Weltmeisterschaft ab, weil sie gerade andere Prioritäten haben. Daran sieht man, dass diese Mannschaft sehr viel bewegen und sehr viel Aufmerksamkeit für die Notlage der Leute und die Proteste erzeugen kann. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass ein Ausschluss nicht richtig wäre, da die Teilnahme den Protestierenden helfen kann.

Das Regime kann die WM-Teilnahme also kaum instrumentalisieren?

So ist es. Auch die Liga wurde vorzeitig abgebrochen, in den Sozialen Medien kursierten Bilder unter der Überschrift: "Die traurigste Liga der Welt." Wenn man die Bilder von der Pokalübergabe beim Supercup betrachtet, sehen die Sieger einfach nur betrübt aus.

Sie sprachen an, dass zwei Spieler ausscheren, könnte das die Mannschaft spalten?

Die spielen auch noch bei meinen Roten (FC Persepolis, Anm. d. Red.), das finde ich fürchterlich. In Interviews danken die beiden der iranischen Regierung, während auf den Straßen genau diese Regierung gewaltsam gegen ihre eigene Bevölkerung vorgeht. Das ist blanker Hohn. Die großen Helden sind die in Deutschland bekannten Ali Karimi und Ali Daei, die immer verfeindet waren, sich jetzt aber öffentlich versöhnt und zusammengetan haben. Karimi wird dauernd von Regime-Funktionären öffentlich wüst beschimpft. Daei bekam den Pass abgenommen und darf derzeit nicht ausreisen.

Es gab Gerüchte, er sei verhaftet worden.

Das weiß ich nicht genau, aber auch so ist der Druck auf ihn gewaltig. Extrem spannend ist die Geschichte des Leverkusener Spielers Sardar Azmoun. Er ist einer der klarsten Unterstützer der Proteste im Iran. Azmoun selbst hatte erst sehr kurzfristig vor der Kadernominierung bekannt gegeben, dass er nach einer Verletzung wieder fit sei. Es geht das Gerücht um, dass der Verband den Nationaltrainer zwingen wollte, auf seinen wohl besten Spieler dennoch zu verzichten. Und dass jener mit Rücktritt gedroht habe. Deshalb wurde wohl die Pressekonferenz zur Bekanntgabe des WM-Kaders abgesagt und auf den letzten Drücker nachgeholt. Dass Azmoun nun mitfährt, ist also keine Selbstverständlichkeit und sehr erfreulich. Und auch dem Mut des portugiesischen Trainers zu verdanken.

Welchen Stellenwert hat die Nationalmannschaft bei den Menschen in Iran?

Die Leute protestieren auch gegen die internationale Isolation, in die das Regime das Land über vier Jahrzehnte geführt hat. Die Nationalmannschaft ist immer wieder ein Fenster nach draußen. Es gibt internationale Einblicke, gerade die Spiele von David Beckham in den 90ern waren in Iran Partyevents, bei denen sich Mädchenklassen trafen, um zuzuschauen. In Brasilien gibt es den Spruch: "Fußball ist Religion." Im Iran ist Fußball die Ablenkung von einer Religion, die vom Staat in allen Facetten aufgezwungen wird. Fußball ist eine Atempause für die Leute. Deshalb sind auch die Sicherheitsvorkehrungen vor und in den Stadien so heftig, weil es sehr viele politische Proteste gibt.

In der Gruppenphase trifft Iran ausgerechnet auf die USA, England und Wales.

Sie spielen eigentlich nur gegen Länder, die vom Regime zu Systemfeinden gemacht wurden. Jede Geste, jeder Handshake, jede Umarmung wird ein großartiges Zeichen gegen die Politik der Regierung und für eine Weltoffenheit des Landes sein. Schon bei der WM 1998 gab es das Spiel Iran gegen die USA mit einem gemeinschaftlichen Mannschaftsfoto. Ein besseres Friedenssymbol gibt es doch nicht.

Wie beziffern Sie die Chancen, dass die Proteste im Iran erfolgreich sein werden und das Mullah-Regime abdankt?

Ich weiß es nicht, aber ich bekam noch nie so viele Nachrichten von Leuten, die entschlossen weiter demonstrieren und keine Angst mehr haben. Gerade die Jüngeren protestieren auf der Straße, weil sie sehen, dass es nach 43 Jahren keine Perspektive gibt, wenn sich nicht etwas ändert. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber gerade die Frauen, die das de facto anführen, werden sich nicht einfach so geschlagen geben. Die Frage ist, wie viel Leid das Regime noch über die Bevölkerung bringen kann, bis es verloren hat. An Reformen und Reförmchen durch das Regime glaubt niemand mehr.

Droht ein Ende wie in Belarus, wo Diktator Alexander Lukaschenko die Proteste niederschlagen ließ und weiterhin im Amt ist?

Die Iraner haben sich schon zu oft niederschlagen lassen müssen, als dass die Gewalt des Regimes noch breit einschüchtert. Es ist nicht klar, wie es weitergeht. Aber alle erinnern sich an die vielen bisherigen Grausamkeiten. Zuletzt wurden im Herbst 2019 bei Protesten mindestens 1500 Menschen umgebracht. Es ist Sitte, dass man am dritten, am siebten und am 40. Tag die Toten betrauert. Bei jeder dieser Trauerfeierlichkeiten gibt es Vorfälle, bei denen auch wieder Leute umgebracht werden. Für die gibt es dann wiederum Trauerfeiern. Das Leid ist unermesslich - die vielen Menschen, die Trauer der Angehörigen - und es nimmt täglich zu. Die Zahl der getöteten Kinder steigt stets. Das letzte Opfer war zehn Jahre alt.

Wenn Sie allein entscheiden könnten: Welche politischen Sanktionen würden Sie gegen den Iran verhängen?

Die Position meiner Partei ist, dass wir die Gruppen, die die eigene Bevölkerung drangsalieren, als Terrororganisation einstufen wollen. Außenministerin Annalena Baerbock versucht, das auf EU-Ebene voranzutreiben. Ich habe mit einer Frau telefoniert, die Hafturlaub hatte und die nächsten Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Sie sagte zu mir: "Könnt ihr bitte wenigstens dafür sorgen, dass diejenigen, die unsere Kinder töten, ihre eigenen Kinder nicht zum Feiern nach Europa schicken?" Das ist rechtlich kompliziert, weil der Rechtsstaat Kinder nicht für die Taten ihrer Eltern belangen kann. Aber wir können die Vermögen ihrer Eltern in der EU einfrieren, wenn sie Mitglieder der Revolutionsgarden sind und wir diese als Terrororganisation einstufen. Das wäre das effektivste Instrument.

